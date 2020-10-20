دوري ابطال اوروبا: حكيمي لإثبات نفسه كورقة رابحة لإنتر على الرواق الأيمن

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روما (أ ف ب)

يأمل الدولي المغربي الشاب أشرف حكيمي أن يكون الورقة الرابحة لإنتر على الرواق الأيمن هذا الموسم، ليس فقط لمساعدة فريقه على الذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، ولكن ليثبت أيضًا لريال مدريد الاسباني الذي أوقعته القرعة في المجموعة ذاتها مع الفريق الايطالي، أنه كان مخطئًا عندما قرر التخلي عنه.

انتقل حكيمي (21 عاما) مطلع الموسم الحالي من كتيبة المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان الى إنتر بصفقة دائمة، بعد أن أمضى آخر موسمين معارًا الى بوروسيا دورتموند الألماني من بطل إسبانيا.

تساءلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الايطالية صباح فوز ميلان 2-1 في دربي ميلانو على حساب "نيراتسوري" السبت، والذي كان فيه المغربي أحد أفضل عناصر فريقه "كل مرة نراه فيها على أرض الملعب، نبدأ بالتفكير في زيدان: كيف سمح له بالرحيل الى مكان آخر؟".

وقبل ساعات من مستهل المشوار في المسابقة القارية الاهم الاربعاء امام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني، يبدو حكيمي أنه وجد ايقاعه باكرًا بالقميص الاسود والأزرق بعد أن سجل هدفًا وحقق تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات في الدوري، حيث يمكن أن يشكل تفاهمه مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نقطة قوة لإنتر.

ولا يحتاج لاعبو مونشنغلادباخ أي تقديم للتعريف عن حكيمي الذي واجهوه في الـ "بوندسليغا" خلال موسمين تألق فيهما مع دورتموند ما دفع بالإنتر للحصول على خدماته.

وبعد عامين مميزين في ألمانيا، اعتقد الجميع أن حكيمي، المولود في العاصمة الاسبانية مدريد، سيعود حتما الى ملعب "سانتياغو برنابيو".

- ارتفاع قيمته السوقية -

نشأ الدولي المغربي كمشجع للنادي الملكي الذي ضمه الى صفوفه في سن الـ16 في فرق الفئات العمرية وحقق معه عن 18 عامًا أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، وذلك في مباراتين في موسم 2017-2018 حيث فاز باللقب القاري، قبل أن ينتقل الى إقليم الرور.

ولكن بعد موسم 2019-2020 الذي شكّل ضائقة مالية لجميع الاندية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بمن فيها ريال مدريد أحد أغناها في العالم، لم يقاوم الملكي القيمة الكبيرة التي يمثلها حكيمي. إذ وفقًا لموقع "ترانسفرماركت" المتخصص، فقد زادت القيمة السوقية للمغربي عشرة أضعاف، من خمسة ملايين إلى 54 مليون يورو، خلال إقامته في دورتموند.

ونجح إنتر في ضم اللاعب الذي ساهم بشكل كبير في حرمانه من بلوغ الدور ثمن النهائي من دوري الابطال الموسم الماضي، بعد أن سجل حكيمي ثنائية امام الفريق الايطالي ساهمت في قلب تأخر فريقه صفر-2 في الشوط الاول الى فوز 3-2 ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السادسة، التي حل فيها دورتموند وصيفًا لبرشلونة الإسباني، في حين خرج انتر خالي الوفاض ليخوض منافسات البطولة الرديفة "يوروبا ليغ" ويبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام اشبيلية الاسباني.

وصل حكيمي الى ملعب "جوزيبي مياتسا" بصفقة لمدة خمسة أعوام بلغت 40 مليون يورو وخمسة ملايين مكافآت وفقًا للصحافة الايطالية، ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي بعد لوكاكو وباتريك فييري.

- تحسين الأداء الدفاعي -

بعد المستويات المميزة التي قدمها في مستهل مشواره في "سيري أ"، يمثّل حكيمي، أفضل لاعب ناشئ في إفريقيا لعامي 2018 و2019، سلاحًا جديدًا افتقده إنتر في السنوات الاخيرة.

لا تقتصر موهبته فقط على سرعته الهائلة وتألقه في المراوغات الفردية، إذ إنه قادرٌ على شغل مراكز عدة على الرواق الايمن، أكان كجناح أو كظهير مع مهام دفاعية أكبر.

وقال الدولي الألماني السابق لإنتر أندرياس بريمه في حديث مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الايطالية هذا الاسبوع إن "هناك عددًا قليلًا من اللاعبين أمثاله، أنا متأكدٌ من أنه سيكون ورقة رابحة مهمة لإنتر".

واعتبر الظهير السابق والذي شغل ايضًا مراكز عدة على الجهة اليسرى واشتهر تحديدًا لتسجيله الهدف الوحيد في نهائي كأس العالم 1990 امام الارجنتين من ركلة جزاء ليقود "مانشافت" الى لقبها الثالث حينها، أن ميزة حكيمي الافضل هي "قدرته على القيام بتمريرة حاسمة بعد انطلاقة سريعة بالكرة: يعرف كيف يكون حاسمًا".

كما أشاد المدرب أنتونيو كونتي أخيراً بلاعبه مؤكدًا على أنه "استثمار" مهم للنادي، ومشددا في الوقت ذاته على "أنه لديه إمكانات هائلة ولكن عليه أن يتطوّر أكثر بعد، بإمكانه أن يتحسن كثيرًا في الشق الدفاعي".

وأكد حكيمي في حديث مع القناة القطرية "بي إن سبورتس" هذا الاسبوع أنه يرغب في "إظهار أن النادي كان محقًا في الرهان" عليه، مضيفا "من المهم جدًا أن يمنحك المدرب الثقة وأن يريدك حقًا".

ويسعى المغربي لإثبات ذلك خاصة عندما يواجه زيدان وريال مدريد على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة الثالثة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

© 2020 AFP