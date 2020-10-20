دوري ابطال اوروبا: زيدان يلمح الى امكانية غياب راموس عن مباراة شاختار

سيرغي سوبينسكي ا ف ب

مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في لقطة له خلال دفاعه عن الوان منتخب اسبانيا ضد اوكرانيا في دوري الامم الاوروبية. 13 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

ألمح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني إلى امكانية غياب قائد الفريق سيرخيو راموس عن مباراة فريقه ضد شاختار دانييتسك الاوكراني الاربعاء، ضمن الجولة الاولى من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

واصيب راموس في ركبته خلال مباراة فريقه ضد قادش ولم يخض الشوط الثاني منها في الدوري المحلي السبت.

وقال زيدان الذي قاد الفريق الملكي الى اللقب القاري ثلاث سنوات تواليا من 2016 الى 2018 في مؤتمر صحافي عشية المباراة "يعاني سيرخيو من مشكلة ولم يشارك في التمارين صباح الثلاثاء. لا نريد اتخاذ اي مخاطرة. لا يزال يشعر بوجع وسنحدد الامور غدا".

وتابع "انه قائد الفريق وبالتالي سنفتقده (في حال عدم مشاركته) لكننا في المقابل نملك مدافعين من الطراز العالمي جاهزين للعب. اذا كان القائد ليس جاهزا لخوض المباراة، فلدي ملء الثقة باللاعبين الاخرين".

في المقابل، كشف زيدان الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998 بأن المهاجم البلجيكي ادين هازار الغائب منذ مطلع الموسم الحالي عاود التمارين في الايام الاخيرة بقوله "كانت اصابته اخطر مما توقعنا، لكنه عاد الى ارضية الملعب. آمل رؤية ادين هازار قريبا جدا وطوال الموسم".

وكان الموسم الاول لهازار مع ريال كارثيا، فبعد انتقاله مقابل 100 مليون يورو (113 مليون دولار)، تعرض لاصابة عضلية بفخذه قبل يوم من مباراته الاولى مع الفريق الملكي.

بعد عودته، أظهر جانبا من لمحاته الفنية، ثم تعرّض لكسر بعظمة في كاحله الأيمن في تشرين الثاني/نوفمبر، فاحتاج الى جراحة في كانون الثاني/يناير ابعدته حتى شباط/فبراير. لكنه لم يتعاف تماما، فخاص فقط خمس مباريات من أصل 11 لريال بعد استئناف الدوري في حزيران/يونيو.

© 2020 AFP