وفاة برونو مارتيني الحارس السابق لمنتخب فرنسا

برونو مارتيني يجلس على دكة فريق مونبيلييه خلال إحدى مباريات الدوري الفرنسي ضد كاين على ملعب دي لا موسون في 23 كانون الثاني/يناير 2016

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مونبيلييه (فرنسا) (أ ف ب)

توفي حارس المرمى السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم برونو مارتيني، المدير المساعد الحالي لمركز مونبيلييه التدريبي، عن عمر ناهز 58 عاماً، بحسب ما أعلن الثلاثاء ناديه الذي أنهى معه مسيرته الكروية في العام 1999.

وعانى مارتيني الذي خاض 31 مباراة دولية بين 1987 و1996 من توقف القلب والجهاز التنفسي بداية الأسبوع الماضي في مركز تدريب غرامون في ضواحي مونبيلييه، قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى أرنو دو فيلنوف.

وتولي حارس مرمى الديوك السابق، والمتحدر من بلدة نيفير في وسط فرنسا، مسؤولية حراسة مرمى المنتخب خلفاً لجويل باتس، الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 1986 وحصد لقب بطل أوروبا في 1984، قبل أن يسلّم المهمة لفابيان بارتيز الذي تم تفضيله على حارس باريس سان جرمان برنار لاما.

وقبل اللعب في المنتخب الأول، فاز مارتيني ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً (1988) ضمن تشكيلة كانت واعدة حينها ضمت لاعبين صاروا في ما بعد نجوماً، على غرار إريك كانتونا ولوران بلان وفنسان غيران...

وبرز مارتيني، الذي اشتهر برصانته، في مدينة أوكسير، حيث نشأ مع فريق المدينة الصغيرة، قبل أن ينضم إلى مونبيلييه في صيف 1995، حيث أنهى مسيرته الاحترافية بعد أربع سنوات.

ومع أوكسير، وتحت قيادة المدرب التاريخي غي رو، خاض مارتيني مباريات كبيرة في كأس الاتحاد الأوروبي، ولعب في نصف النهائي ضد دورتموند الالماني (1993)، وفاز بكأس فرنسا (1994) أمام فريقه المستقبلي.

في نهاية مسيرته الحافلة، انضم مارتيني إلى الإدارة الفنية للاتحاد الفرنسي، حيث عمل لأكثر من عقد (1999-2010) في تدريب جيل من الحراس على أعلى مستوى.

وساهم مارتيني الذي يحمل إجازة مدرب، إلى جانب باسكال بايس في إدارة فريق مونبيلييه لفترة قصيرة، بعد استقالة رولان كوربيس في كانون الأول/ديسمبر 2015 وقبل تعيين فريديريك هانتز في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

© 2020 AFP