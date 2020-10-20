وفد إماراتي يتوجه إلى إسرائيل في أول زيارة رسمية

سول لوب اف ب

من حفل توقيع اتفاقي التطبيع بين اسرائيل وكل من الامارات والبحرين في حديقة البيت الابيض في 15 ايلول/سبتمبر 2020

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دبي (أ ف ب)

يتوجه وفد إماراتي إلى إسرائيل الثلاثاء في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات، على أن يجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات تشمل الرحلات الجوية والتأشيرات.

ويرافق الوفد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي الإثنين.

وغادر الوفد من مطار أبوظبي على متن طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، الناقل الرسمي لدولة الامارات.

وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر قبيل انطلاق الرحلة "هذا الصباح تتحضر الإمارات لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل".

وبحسب العتيبة، فإن الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.

وكانت إسرائيل وقّعت في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحضوره اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين التي وقعت الاحد رسميا اتفاق اقامة العلاقات مع الدولة العبرية.

وأصبحت الإمارات والبحرين ثالث ورابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، بعد الأردن عام 1994 ومصر عام 1979.

وقال بيان حكومي إسرائيلي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيكون في استقبال الوفد الإماراتي في مطار بن غوريون.

وبحسب البيان "سيتم توقيع اتفاقات في مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا".

© 2020 AFP