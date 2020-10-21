الألمانية غورغيس تضع حدا لمسيرتها في عالم الكرة الصفراء

ان-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

الألمانية جوليا غورغيس في صورة مؤرخة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2020 خلال مشاركتها في بطولة رولان غاروس الفرنسية بكرة المضرب

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برلين (أ ف ب)

أعلنت لاعبة كرة المضرب الألمانية جوليا غورغيس المصنفة تاسعة عالميا سابقا اعتزالها الاربعاء في رسالة نشرتها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت اللاعبة التي بلغت المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون الإنكليزية عام 2018 كلمات مؤثرة لكرة المضرب في رسالتها "شكرا لكل ما أعطيتِني ستظلين في قلبي إلى الأبد".

وحصلت غورغيس (31 عاما) خلال مسيرتها على سبعة ألقاب في منافسات الفردي وخمسة في الزوجي.

وقالت المصنفة 45 حاليا "كنت أعرف دائما متى يكون الوقت المناسب لتوديعك - وها هي اللحظة قد اتت".

وخاضت اللاعبة البالغ طولها 180 سنتم مباراتها الاخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس حيث ودعتها من الدور الثاني بعد سقوطها امام مواطنتها لورا سيغموند.

© 2020 AFP