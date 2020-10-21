الدوري الاميركي للمحترفين: كليبرز يعيّن لو مدربًا خلفًا لريفرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن نادي لوس انجليس كليبرز عن ترقية مساعد المدرب تايرون لو الى منصب المدير الفني للفريق خلفًا لدوك ريفرز المقال الشهر الماضي.

وقال رئيس النادي لاورنس فرانك "أجرينا بحثًا شاملا وتحدثنا مع مرشحين رائعين. وجدنا أن أفضل خيار لفريقنا كان موجودًا بالفعل بيننا"، متابعًا "كمدرب رئيسي، سيضع تاي بصمة فريدة على المنظمة ويحملنا إلى آفاق جديدة."

ومن المتوقع أن يقدّم كليبرز مدربه الجديد رسميًا في مؤتمر صحافي الاربعاء. ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد، إلا أن تقارير صحافية أميركية أشارت الى أن الطرفين يبحثان في عقد لمدة خمسة أعوام.

وقال لو الذي قاد كليفلاند كافالييرز الى لقب الدوري في العام 2016 في موسمه الاول كمدرب في بيان "الأجزاء التي نريدها موجودة: مالكون ملتزمون، إدارة ذكية، نخبة في المواهب داخل وخارج أرض الملعب، في أفضل سوق في الدوري الاميركي للمحترفين".

وتابع لو (43 عاما) "إلمامي بالمنظمة وخصوصًا مع (المالك ستيف بالمر) ولاورنس، أكد لي أن هذا المكان الذي أريد التواجد فيه (...) علينا العمل لنحرز اللقب، ولكن لدينا الحافز والعوامل والدعم لتحقيق ذلك. أنا متحمس لبدء المشوار".

شغل لو منصب المدرب المساعد لريفرز في الموسم الفائت قبل أن ينتقل الاخير للإشراف على فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز.

أقيل ريفرز من منصبه بعد أن أهدر كليبرز تقدم 3-1 في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس الى خسارة 3-4.

لعب لو في مسيرته كلاعب مع سبعة أندية مختلفة على مدى 11 عامًا حقق خلالها معدل 11,5 نقاط و3,1 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة وحقق اللقب مرتين مع لوس انجليس ليكرز في عامي 2000 و2001.

© 2020 AFP