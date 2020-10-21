دوري أبطال أوروبا: إنتر يعلن إصابة مدافعه الدولي المغربي حكيمي بكورونا

تيتسيانا فابي ا ف ب

المغربي أشرف حكيمي لاعب انتر الايطالي في 30 ايلول/سبتمبر 2020 على ملعب بينيفينتو

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إصابة مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي سيغيب عن مباراته ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء الأربعاء في الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الإيطالي في بيان على حسابه في تويتر "نتيجة مسحة أشرف حكيمي جاءت إيجابية، عقب الاختبارات الأخيرة (التي تفرضها البروتوكولات الصحية) التي أجراها عشية مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ".

وأضاف البيان "المدافع ليس لديه أي أعراض تماما، وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي".

ويشكل غياب حكيمي ضربة لإنتر الذي تعاقد معه هذا الصيف من ريال مدريد بعد تألقه اللافت ولمدة موسمين على سبيل الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

© 2020 AFP