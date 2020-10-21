دوري أبطال أوروبا: ريال يدفع ثمن التفكير في الكلاسيكو ويسقط امام شاختار

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب

مدرب ريال مدريد الاسباني، الفرنسي زين الدين زيدان يتحسر على استقبال شباك فريقه 3 اهداف في الشوط الاول من مواجهة شاختار (2-3) في مدريد في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

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مدريد (أ ف ب)

دفع ريال مدريد الإسباني وتحديدا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاليا ثمن التفكير في الكلاسيكو، ومني بخسارة تاريخية أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-3 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الكرواتي لوكا مودريتش (54) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (59) هدفي ريال مدريد، والبرازيلي تيتيه (29) والفرنسي رافايل فاران (33 خطأ في مرمى فريقه) والإسرائيلي مانور سالومون (42) أهداف شاختار دانييتسك الذي لعب في غياب 10 لاعبين بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويلعب إنتر ميلان مع بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وهي الخسارة الأولى لريال مدريد في ثلاث مواجهات ضد شاختار في المسابقة القارية العريقة بعدما تغلب عليه مرتين (4-صفر و4-3) في دور المجموعات موسم 2015-2016.

كما هي الخسارة الثانية تواليا للملكي بعد الاولى امام ضيفه قادش صفر-1 السبت في الدوري المحلي، والأولى له في مستهل مشواره على ارضه في تاريخ مشاركته في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب بها (13)، والثالثة على التوالي في المسابقة (خسر ذهابا وايابا امام مانشستر سيتي في ثمن نهائي النسخة الماضية).

- 3 أهداف في 13 دقيقة -

وحسم شاختار النتيجة في الشوط الاول عندما حسمه بثلاثية في 13 دقيقة. وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ريال 3 أهداف في الشوط الأول في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ أيلول/سبتمبر 2005 أمام مضيفه ليون الفرنسي، والأولى على أرضه في المسابقة منذ شباط/فبراير 2000 ضد بايرن ميونيخ الألماني.

ودفع زيدان غاليا ثمن تفكيره في الكلاسيكو السبت أمام غريمه التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو، بإبقائه على أبرز عناصره الأساسية على دكة البدلاء في مقدمتهم مواطنه كريم بنزيمة والالماني طوني كروس وايسكو وفينيسيوس ولوكاس فاسكيز على مقاعد البدلاء، كما قرر عدم المجازفة بإشراك القائد سيرخيو راموس لعدم تعافيه كليا من الاصابة في الركبة.

واضطر زيدان الى الدفع ببنزيمة وفينيسيوس في الشوط الثاني فتحسن الاداء نسبيا ونجح الفريق في تسجيل هدفين، قبل أن يشرك كروس دون جدوى، علما بأنه سجل هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر الأوروغوياني فيديركو فالفيردي ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وكانت أول وأخطر فرصة تسديدة قوية لماركو أسنسيو من داخل المنطقة ابعدها الحارس أناتولي تروبين بيمناه الى التماس (5).

وأنقذ حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا مرماه من هدف محقق بقطعه انفراد البرازيلي مارلوس بعد تلقيه كرة خلف الدفاع (14).

ونجح شاختار في افتتاح التسجيل عبر تيتيه عندما تلقى كرة داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع للمدافع فيكتور كورنيينكو فتابعها بيسراه على يمين كورتوا (29).

وأهدر الصربي لوكا يوفيتش فرصة سانحة لادراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من مارسيلو تابعها برأسه سهلة بين يدي توربين (30).

وعزز الضيوف تقدمهم بهدف ثان عندما سدد تيتيه كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من كورتوا إلى فاران الذي حاول إبعادها من أمام المهاجم البرازيلي دنتينيو لكنه تابعها بالخطأ داخل مرماه (33).

وعمق شاختار جراح ريال مدريد بهدف ثالث من هجمة منسقة أنهاها سالومون بتسديدة بيمناه من دخل المنطقة (42).

- هدف بعد 15 ثانية -

وكان أسنسيو البادئ بالتهديد في الشوط الثاني أيضا بتسديدة قوية ابعدها الحارس الى ركنية (50)، قبل أن يقلص مودريتش الفارق بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس توربين (54).

ونجح البديل فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني بعد 15 ثانية من دخوله مكان يوفيتش في إضافة الهدف الثاني للنادي الملكي عندما انتزع الكرة من مارلوس وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها على يمين الحارس (59)، في أسرع هدف للاعب بديل منذ 2006-2007.

وأنقذ كورتوا ريال مدريد من هدف رابع بقطعه انفراد تيتيه (63).

ونجح فالفيردي في إدراك التعادل بتسديدة قوية زاحفة بيمناه اثر ركلة ركنية انبرى لها كروس فارتطمت بقدم احد المدافعين وخدعت الحارس لكن الحكم الغاه بداعي التسلل على فينيسيوس بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد (90+2).

© 2020 AFP