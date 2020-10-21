دوري أبطال افريقيا: تفشي كورونا يعرقل رحلة الرجاء إلى مصر

مراسل ا ف ب/ارشيف

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جوهانسبرغ (أ ف ب)

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي الاربعاء عدم قدرته على السفر إلى مصر لخوض إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ضد الزمالك السبت، بسبب ثبوت إصابة ثمانية من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس "ألغت السلطات المغربية التصاريح الخاصة التي كانت تسمح للنادي بالسفر".

وخسر الرجاء، حامل لقب الدوري المحلي، مباراة الذهاب بهدف نظيف على ارضه امام الزمالك الأحد الماضي، ويتعين عليه قلب النتيجة للتأهل إلى نهائي المسابقة القارية الاولى المتوج بلقبها ثلاث مرات.

وكانت وزارة الصحة المغربية ارسلت مساء الثلاثاء خطابا الى ادارة الرجاء تخطره فيه بضرورة الدخول في فترة حجر صحي لأسبوع كامل، فيما منعته السلطات المحلية بفي بيان آخر من السفر إلى مصر، بانتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

واشارت عدة تقارير صحافية الى امكانية تأجيل المباراة الى وقت لاحق.

ومن بين المصابين أربعة لاعبين أساسيين في مباراة الذهاب هم المدافع الياس الحداد، لاعبا الوسط عمر العرجون ومحسن متولي والمهاجم عبد الاله الحافيظي.

وفي نصف النهائي الثاني، يحاول القطب الثاني للعاصمة الاقتصادية المغربية الوداد البيضاوي ايضا قلب خسارته بهدفين نظيفين أمام الاهلي المصري عندما يحل ضيفا عليه في القاهرة الجمعة.

ومنذ انطلاق المسابقة في 1964، لم يبلغ فريقان من دولة واحدة المباراة النهائية.

© 2020 AFP