لندن تعرب عن استعدادها لاستئناف مفاوضات بريكست "الأسبوع الحالي"

جان ثيس ا ف ب/ارشيف

غادرت بريطانيا رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير لكن لم يصل الطرفان بعد لاتفاق مستقبلي حول التجارة

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لندن (أ ف ب)

أعربت المملكة المتحدة الأربعاء عن "الاستعداد" لاستئناف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست بدءا من الخميس في لندن، واضعة بذلك حدا لجمود استمر لنحو أسبوع.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون في بيان "من الواضح أنه لا تزال توجد اختلافات كبيرة بين مواقفنا حول المواضيع الأكثر صعوبة ولكننا مستعدون برفقة الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية التقريب بينها خلال المفاوضات المكثفة".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد ألغى المحادثات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وطالب "بتغيير جوهري في النهج" الذي تتبعه بروكسل.

وقال إن الاتحاد الأوروبي غير راغب في قبول وضع بريطانيا المستقل الجديد بعد أن غادرت الكتلة في مطلع 2019، مما أدى إلى شهور من الجمود بشأن قضايا رئيسية مثل المعايير المشتركة وحقوق الصيد.

لكن في بيان، قال مكتب جونسون إن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه "اعترف" بمخاوف لندن في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي في وقت سابق الأربعاء.

وبعد محادثة لاحقة بين بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست، قال مكتب الحكومة: "نحن مستعدون للترحيب بفريق الاتحاد الأوروبي في لندن لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وقال البيان إن لندن ما زالت تريد الخروج باتفاق بنهاية الفترة الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر، لكنه أشار إلى احتمال انسحابها مرة أخرى من المحادثات.

واضاف "كما أوضح الجانبان، يتطلب التوصل الى اتفاق جهدا من الطرفين".

وقال البيان إن كلاً من فروست وبارنييه اتفقا على مرحلة أولية من المفاوضات في لندن من 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وسيكون ذلك على أساس النصوص القانونية - وهو مطلب رئيسي للمملكة المتحدة - "عبر جميع طاولات التفاوض في وقت واحد".

© 2020 AFP