الدوري الأميركي للمحترفين: فان غوندي مدربا جديدا لنيو أورليانز بيليكانز

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واشنطن (أ ف ب)

عين نادي نيو أورليانز بيليكانز الأربعاء ستان فان غوندي مدربا لفريقه المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بحسب ما أعلنه الأخير بنفسه على حسابه في تويتر.

وكتب فان غوندي (61 عاما) "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى فريق نيو أورليانز بيليكانز"، مضيفا "إنه شرف كبير أن أعمل مع لاعبينا. أتطلع بفارغ الصبر إلى التحدث معهم وبدء المشوار".

وسيحل فان غوندي، المعروف في الولايات المتحدة بكونه أحد أصوات كرة السلة على شبكة "إن بي سي" وكذلك في الإذاعة والتلفزيون، مكان ألفين جنتري الذي أقيل من منصبه في آب/أغسطس بعدما قاده لمدة خمسة مواسم.

ودرب فان غوندي ميامي هيت من عام 2003 إلى كانون الأول/ديسمبر 2005. وفي عام 2007 تولى قيادة فريق أورلاندو ماجيك وقاده الى الدور النهائي للدوري (خسر أمام لوس أنجليس ليكرز 1-4) قبل انضمامه إلى ديترويت بيستونز كرئيس لعمليات كرة السلة ومدرب للفريق حتى أيار/مايو 2018. وأظهر فان غوندي في الماضي أنه يعرف كيفية تشكيل دفاعات قوية في الفرق التي كان مسؤولاً عنها.

يملك فان غوندي إحصائيات شخصية ممتازة حيث حقق 523 فوزًا مقابل 384 خسارة، على الرغم من أن الفترة التي قضاها في ديترويت كانت متذبذبة.

في المجموع، أمضى فان غوندي 31 عاما كمدرب، بما في ذلك 12 عاما مدربا رئيسيا في الدوري الاميركي للمحترفين، على غرار شقيقه جف الذي أصبح أيضا معلقا تلفزيونيا.

ويملك نيو أورليانز بيليكانز فريقا شابا بقيادة نجمه الواعد زيون وليامسون الذي خاض موسما صعبا بعد عملية جراحية في الركبة تسببت في غيابه عن 44 مباراة. وأنهى الفريق الموسم بـ30 فوزا و42 خسارة.

© 2020 AFP