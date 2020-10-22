الصين تهدد بالرد على بيع واشنطن أسلحة لتايبيه

صورة موزعة التقطتها ونشرتها وزارة الدفاع التايوانية بتاريخ 2 تموز/يوليو 2020 تظهر مقاتلة من طراز اف-16في من صناعة الولايات المتحدة خلال تدريبات عسكرية في تايشونغ

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بكين (أ ف ب)

هددت الصين الخميس بالرد بالشكل "المشروع واللازم" على بيع الولايات المتحدة صواريخ بقيمة مليار دولار لتايوان، في ظل تمسك بكين بمطالبها بالهيمنة على الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أنها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ أرض-جو، في خطوة قالت وزارة دفاع تايبيه أنها ستعزز قدراتها القتالية.

وتهدد الصين باستمرار باجتياح تايوان باعتبارها جزءا من أراضيها.

واتّهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الخميس بانتهاك اتفاقات وقعتها بكين وواشنطن في السبعينات وأسست للعلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان أن عملية البيع "ترسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية التي تدافع عن استقلال تايوان وتضر بشكل جدي بالعلاقات الصينية الأميركية".

وأضاف أن بلاده "سترد بالشكل المشروع واللازم بناء على تطور الوضع".

وكثّفت بكين ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين في 2016، والتي ترى أن الجزيرة دولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع وليست جزءا من "الصين الواحدة".

وخرقت مقاتلات وقاذفات صواريخ صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية بوتيرة متكررة أكثر من العادة في الشهور الأخيرة، بينما بثت بكين تسجيلات مصورة تحاكي شن هجمات على أراض تشبه الأراضي التايوانية.

وتقيم تايبيه علاقات دبلوماسية مع 15 حكومة فقط.

ولطالما تجنّبت الإدارات الأميركية الثلاث السابقة إبرام صفقات سلاح باهظة الثمن مع تايبيه خشية إثارة حفيظة بكين.

لكن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب بدا أكثر جرأة في هذا الصدد، وسط شكوك حيال مدى التزامه بعلاقات بلاده الدفاعية مع تايوان نظرا لتبنيه شعار "أميركا أولا" وعلاقاته المتقلبة، التي اتسمت بالودية في أحيان كثيرة، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

© 2020 AFP