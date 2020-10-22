الولايات المتحدة ترخص بشكل كامل باستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج كوفيد-19

أولريش بيري تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

عينة من علاج "رمديسيفير" خلال مؤتمر صحافي في جامعة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا في 8 نيسان/أبريل 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أصدرت الوكالة الأميركية للأدوية الخميس ترخيصاً كاملاً لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في أيار/مايو، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط. ويمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحيّة إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

وسمحت أوروبا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال ريمديسيفير بشكل مؤقّت.

وعقب الإعلان ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

وريمديسيفير من بين أول العقارات التي أظهرت فعالية نسبيّة خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي كوفيد-19 في المستشفيات.

ويمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن الثانية عشرة ووزن 40 كلغ، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة. وأعطي أيضا ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الذين سنّهم أدنى من 12 عاماً ويتجاوز وزنهم 3,5 كلغ.

وتلقّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرعات من العقار لخمسة أيام عندما أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الأول/أكتوبر.

© 2020 AFP