بطولة إنكلترا: قمة تشلسي ومانشستر يونايتد الابرز وليفربول يكمل المشوار من دون فان دايك

أندي راين تصوير مشترك/ا ف ب

يتطلع تشلسي الى فوزه الاول خارج القواعد على مانشستر يونايتد في منافسات الدوري بعد ثماني مباريات، وهي أطول سلسلة للنادي اللندني في اولد ترافورد من دون فوز منذ العام 1957.

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

يسعى مانشستر يونايتد لحمل الزخم الاوروبي معه الى المنافسات المحلية عندما يستضيف تشلسي الساعي لتفادي تعادل ثالث تواليا، وذلك في قمة المرحلة السادسة من الدوري الانكليزي لكرة القدم التي سيكمل خلالها ليفربول حامل اللقب رحلة الالف الميل من دون قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك.

ويدخل يونايتد مباراته على ملعب "أولد ترافورد" السبت منتشيًا بفوز قاتل (2-1) خارج القواعد على باريس سان جرمان وصيف بطل أوروبا في افتتاح منافسات دوري الابطال لهذا الموسم، حيث جدّد تفوقه على نادي العاصمة الفرنسية بعد أن أقصاه موسم 2018-2019.

ويصطدم فريق المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير بتشلسي الساعي لتعويض تعادلين متتاليين مخيبين، الاول مع ساوثمبتون 3-3 في المرحلة السابقة على ارضه، والثاني مع ضيفه إشبيلية الاسباني سلبا في مستهل حملته في المسابقة القارية الاهم الثلاثاء.

ويحتل يونايتد الذي يستضيف لايبزيغ الالماني الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من المسابقة القارية العريقة، المركز الخامس عشر في الدوري حاليًا مع 6 نقاط بعد فوزين وخسارتين ولكن بمباراة أقل عن منافسه الثامن برصيد 8 نقاط، بعد أن غاب عن المرحلة الاولى لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في آب/أغسطس الفائت.

ويتطلع تشلسي الذي سيحل ضيفا على كراسنودار الروسي الاربعاء ايضا في دوري الابطال، الى فوزه الاول خارج قواعده على مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري في ثماني مباريات، وهي أطول سلسلة للنادي اللندني من دون فوز في اولد ترافورد منذ العام 1957.

ويسعى سولسكاير لتجديد فوزه على فرانك لامبارد مدرب البلوز في الـ "برميرليغ" بعد أن تفوق عليه في مباراتي الدوري الموسم الفائت في الموسم الاول للدولي الانكليزي السابق مع تشلسي، الذي تفوق عليه في نصف نهائي الكأس الموسم الفائت.

كما ستتجه الانظار الى مشاركة الوافد الجديد الاوروغوياني ادينسون كافاني من عدمها بعد أن غاب عن مواجهة فريقه السابق سان جرمان حيث اعتبر سولسكاير الاثنين أن "إدينسون يحتاج الى التدرب لبعضة أيام بعد قبل أن يصبح جاهزًا".

- ليفربول من دون فان دايك -

من جهة أخرى، سيخوض ليفربول أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم بغياب قلب دفاعه فان دايك عن التشكيلة الاساسية بعد تعرضه لإصابة قوية في دربي الـ "مرسيسايد" ضد ايفرتون في المرحلة السابقة (2-2) بعد تدخّل قوي من الحارس جوردان بيكفورد، وذلك عندما يستضيف شيفيلد يونايتد السبت.

وأعلن الفريق الاحمر أن أفضل لاعب في الدوري لموسم 2018-2019 سيخضع لعملية جراحية في ركبته من دون ان يحدد الفترة الزمنية التي سيغيبها عن الملاعب، إلا أن بعض وسائل الإعلام البريطانية توقعت أن يغيب ابن الـ29 عاما عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.

ومن المتوقع أن يعوّل المدرب الالماني يورغن كلوب على البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع، لاسيما بعد الاداء الهائل الذي قدمه في هذا المركز في المباراة التي فاز بها بطل اوروبا لعام 2019 (1-صفر) على اياكس امستردام الهولندي الثلاثاء في مستهل مشواره في دوري الابطال واختير فيها أفضل لاعب في اللقاء بعد أن ساهم في إبعاد كرات اياكس الخطرة على مراحل عدة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري برصيد 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات، خسارة وتعادل متخلفًا بثلاث نقاط عن ايفرتون المتصدر ونقطتين عن أستون فيلا الثاني.

ويفتتح فيلا الذي يقدم مستويات هائلة هذا الموسم المرحلة الخميس باستضافة ليدز يونايتد متطلعًا ليبقى الفريق الوحيد الذي يحصد العلامة كاملة من جميع مبارياته.

وبعد أن حسم بقاءه في دوري الاضواء في المرحلة الاخيرة من الموسم الفائت، استهل فيلا الحملة الجديدة بأربعة انتصارات من اربع مباريات، إحداها كاسحة بنتيجة 7-2 على ليفربول، وتنتظره مواجهة قوية امام الوافد الجديد بقيادة المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا.

- كالفرت-لوين لمعادلة رقم أغويرو -

ويتطلع ايفرتون المتصدر-المفاجأة لهذا الموسم أن يواصل تألقه ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم عندما يحل على ساوثمبتون الاحد.

وستكون الفرصة متاحة أمام هداف الموسم دومينيك كالفرت-لوين (7 أهداف بالتشارك مع نجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين) ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ الـ "برميرليغ" يسجل في المباريات الست الاولى لفريقه بعد الارجنتيني سيرخيو أغويرو قناص مانشستر سيتي الذي حقق هذا الانجاز الموسم الفائت.

وكان الدولي الانكليزي سجل هدف التعادل 2-2 لفريقه امام الغريم ليفربول في المباراة السابقة في الدقيقة 81 على ملعب "غوديسون بارك".

ويسعى مانشستر سيتي لفوزه الثالث تواليا في جميع المنافسات عندما يحل ضيفًا على وست هام في أولى مباريات السبت.

وكان سيتي تفوق في المرحلة السابقة بهدف نظيف على ضيفه أرسنال على ملعب الاتحاد قبل أن يفتتح مشوراه في البطولة القارية الاهم الساعي للتويج بلقبها للمرة الاولى بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، بفوز على بورتو البرتغالي 3-1.

وستكون المرة الاولى التي يدخل فيها وست هام تاسع الترتيب المباراة أمام سيتي الحادي عشر وهو متقدم عليه في الجدول منذ آذار/مارس 2009.

- أرسنال للتعويض أمام ليستر -

ويسعى ارسنال لتعويض الخسارة امام سيتي عندما يستقبل الاحد على ملعب "الامارات" فريق ليستر متطلعًا للمحافظة على سجل مثالي أمام منافسه الذي لم يحقق الفوز عليه في جميع المسابقات في آخر 27 مباراة.

ويحتل ارسنال المركز الخامس في الترتيب بعد ثلاثة انتصارات وتعادلين خلف ليستر الرابع بفارق الاهداف فقط، بعد أن سقط الاخير في المرحلة السابقة على ارضه بهدف دون رد امام استون فيلا.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء توتنهام السابع مع مضيفه بيرنلي الثامن عشر حيث سيعوّل فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مجددا على الثنائي الناري هاري كاين وسون هيونغ-مين، إذ يتصدر الاول لائحة افضل الممرين الحاسمين (7) والثاني الهدافين.

وكان توتنهام أهدر تقدمه 3-صفر في المرحلة السابقة امام ضيفه وجاره وست هام الذي خرج بتعادل ثمين 3-3 ما حرم نادي شمال لندن من الارتقاء الى المركز الثالث في الترتيب على حساب ليفربول.

© 2020 AFP