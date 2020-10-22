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تركيا ترفض ما اعتبرته "ادعاءات لا أساس لها" من جانب خصومها في شرق المتوسط

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سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس في اسطنبول في 23 آب/أغسطس 2019
سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس في اسطنبول في 23 آب/أغسطس 2019 اوزان كوسه ا ف ب/ارشيف
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اسطنبول (أ ف ب)

رفضت تركيا الخميس ما وصفته ب"ادعاءات لا أساس لها" واتهامات بارتكاب "استفزازات" وُجّهت إليها من جانب خصومها الإقليميين اليونان ومصر وقبرص، بشأن التنقيب المثير للجدل عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وندّدت مصر واليونان وقبرص في بيان نُشر الأربعاء بعد لقاء في نيقوسيا جمع قادة الدول الثلاث، بـ"الاستفزازات الأحادية" التركية المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، اضافة إلى الدور الذي تلعبه في ليبيا وسوريا اللتين تشهد كل منهما نزاعا.

واتّهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا بأن لديها "أوهام امبريالية" في شرق المتوسط وبأنها تستخدم "خطابا متطرفا".

ورفضت وزارة الخارجية التركية الاتّهامات الموجّهة إليها خلال لقاء نيقوسيا معتبرةً أنها "ادعاءات لا أساس لها". وأكدت في بيان أن مشاكل المنطقة "لا يمكن أن تُحلّ إلا إذا تخلّت الدول المعنية عن سياساتها المتطرفة والعدائية".

وتتهم اليونان وقبرص تركيا بانتهاك القانون الدولي عبر التنقيب داخل حدودهما البحرية في المتوسط وتطالبان بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة.

من جهتها، تقول تركيا إنه لديها الحق في القيام بعمليات تنقيب عن موارد الطاقة في هذه المناطق في المتوسط.

وأعلنت تركيا الأربعاء تمديد مهمّة استكشاف الغاز في شرق المتوسط في خضمّ التوتر مع اليونان، متجاهلةً تحذيرات الدول الغربية.

وتم تمديد مهمة السفينة "عروج ريس" التي كان يُفترض أن تنتهي الخميس، حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما جاء في إعلان للبحرية التركية الأربعاء في رسالة إلى نظام الإنذار البحري "نافتيكس".

© 2020 AFP

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