فورمولا واحد: غروجان وماغنوسن يغادران فريق هاس نهاية الموسم

لويس خيني ا ف ب/ارشيف

انضم رومان غروجان (يسار) الى فريق هاس في العام 2016 ولحقه كفين ماغنوسن (يمين) بعد عام.

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باريس (أ ف ب)

أعلن فريق هاس المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد الخميس أن سائقيه الفرنسي رومان غروجان والدنماركي كفين ماغنوسن سيغادران صفوفه مع نهاية الموسم الحالي، وذلك عشية التجارب الحرة لجائزة البرتغال الكبرى.

ولم يكشف الفريق الاميركي عن بديليهما ولكن أشارت بعض التقارير الصحافية الى انه تواصل مع سائقي الفورمولا 2 الروسي نيكيتا مازيبين والالماني ميك شوماخر، نجل الاسطورة ميكايل بطل العالم في الفئة الاولى سبع مرات.

وقال الايطالي غونتر شتاينر مدير الفريق "أريد أن أشكر رومان وكفين لعملهما الكبير ولالتزامهما مع فريق هاس في المواسم الاخيرة".

انضم غروجان الى الفريق في العام 2016 ولحقه ماغنوسن بعد بعام، الا ان الدنماركي الذي سبق أن نافس لصالح رينو وماكلارين، لم يسجل سوى نقطة يتيمة هذا الموسم.

وقال ماغنوسن (28 عاما) في منشور عبر تويتر "لا زلت أعمل على مخططاتي للمستقبل والتي سأعلن عنها في الوقت المناسب".

وتبدو فرص السائقين للبقاء في الفورمولا واحد الموسم المقبل ضئيلة، حيث يبحث كل من المخضرم المكسيكي سيرخيو بيريز الذي يخوض موسمه الاخير مع رايسينغ بوينت والالماني نيكو هالكينبيرغ عن فريق للموسم المقبل.

في حين غرّد الفرنسي "الفضل الاخير انتهي وأغلق الكتاب (...) تعلمت الكثير وتطوّرت لأصبح سائقا أفضل وكذلك رجلا أفضل".

غروجان (34 عاما) الذي صعد الى منصة التتويج عشر مرات في مسيرته حين كان مع فريق لوتوس، حصد أولى نقاطه هذا الموسم بمركز تاسع في جائزة ايفل الكبرى في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويدخل فريق هاس السباقات الستة الاخيرة من الموسم في المركز التاسع في ترتيب الصانعين برصيد ثلاث نقاط فقط في المركز ما قبل الاخير امام وليامس الخالي الوفاض.

© 2020 AFP