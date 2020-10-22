وفد إسرائيلي زار السودان الأربعاء

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وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يشار) يقف إلى جانب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم في آب/أغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أفادت مصادر محلية في القدس الخميس أن وفدا إسرائيليا زار الخرطوم الأربعاء للبحث في تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أكثر من شهر على توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وأقلعت طائرة مستأجرة الأربعاء من مطار بن غوريون قرب تل أبيب متوجهة إلى العاصمة السودانية، وفق ما ظهر على موقع تتبع مسار الطائرات Flightradar24.

واوضحت مصادر إسرائيلية فضلت عدم الكشف عن هويتها لوكالة فرانس برس الخميس، أن وفدا إسرائيليا زار السودان الأربعاء للبحث في تطبيع العلاقات بين البلدين، في تأكيد لما أوردته وسائل الإعلام المحلية.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبّر الأربعاء عن أمله في أن يعترف السودان "بسرعة" بإسرائيل، وذلك في أعقاب اتفاقي تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وكل من الإمارات والبحرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد الاثنين عن استعداده لشطب السودان عن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بعدما وافقت الخرطوم على دفع تعويضات بقيمة 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.

وتناولت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية صباح الخميس، المحادثات السرية في الخرطوم، إذ قالت إن الحكومة الانتقالية وافقت داخليا على تطبيع العلاقات، وأنها "اتخذت قرارا مبدئيا بهذا الشأن".

© 2020 AFP