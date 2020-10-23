اتهامات متبادلة بين ترامب وبايدن بشأن كورونا والفساد في مناظرتهما الأخيرة

اريك بارادا ا ف ب/AFP

منصة المناظرة الرئاسية الأميركية في ناشفيل في ولاية تينيسي في 21 تشرين الاول/اكتوبر 2020.

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ناشفيل (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات المقرّرة بعد 12 يوماً الديموقراطي جو بايدن خلال مناظرتهما الثانية والأخيرة مساء الخميس الاتّهامات حول طريقة إدارة جائحة كوفيد-19 والفساد، لكنّهما بدَوا أكثر اتّزاناً مما كانا عليه في مناظرتهما الأولى.

وفي مستهلّ المناظرة التي جرت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قال بايدن الذي يتصدّر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي إنّ "شخصاً مسؤولاً عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب أن لا يكون قادراً على البقاء رئيساً للولايات المتحدة"، متّهماً الرئيس بأنّه "لا يزال بدون خطة" للتعامل مع الجائحة.

وتوقّع نائب الرئيس السابق باراك أوباما أن تواجه البلاد "شتاء قاتماً" بسبب الجائحة التي حصدت لغاية اليوم حياة أكثر من 222 ألف شخص في الولايات المتّحدة.

وأضاف بايدن "ليس هناك عالم جادّ واحد في العالم يعتقد أنّه (كوفيد-19) سيختفي قريباً"، في وقت لا يكفّ فيه الملياردير الجمهوري عن القول إنّ الجائحة ستزول سريعاً.

وردّ ترامب الذي وصل إلى مكان المناظرة بدون كمامة بعد ثلاثة أسابيع من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجدّ "نحن نحاربه بحزم شديد".

وتطرّق الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية إلى إصابته بكوفيد-19 ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكّداً مجدّداً أنّه بات "محصناً" ضدّ الفيروس.

وأضاف "لدينا لقاح آتٍ، إنّه جاهز، سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة"، قبل أن يتهرّب من تحديد الموعد الدقيق لجهوزية اللقاح المرتقب.

وتعهّد بايدن من جهة أخرى أن تدفع كلّ من روسيا والصين وإيران ثمن تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا ما فاز بالانتخابات.

وقال إنّ هذه الدول الثلاث "ستدفع الثمن إذا ما انتُخبت. إنّها تتدخّل بالسيادة الأميركية".

وتبادل المرشّحان خلال المناظرة اتهامات بالفساد المالي،

وقال ترامب لبايدن "أعتقد أنك تدين بشرح للشعب الأميركي" بشأن مزاعم فساد مالي لا ينفكّ رجل الأعمال السابق يتّهم نائب الرئيس السابق بالضلوع فيها، فردّ عليه بايدن "لم أتلقّ يوماً بنساً واحداً" من أيّ جهة أجنبية.

© 2020 AFP