السودان يحصل على 370 مليون دولار منحة من البنك الدولي

اشرف شاذلي ا ف ب

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الخرطوم (أ ف ب)

وقع السودان والبنك الدولي في الخرطوم الجمعة اتفاقاً تحصل بموجبه الحكومة السودانية على منحة قدرها 370 مليون دولار اميركي، وذلك في ظل ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومعدلات التضخم واحتجاجات على الوضع الاقتصادي.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية "تمّ اليوم (الجمعة) في مقر البنك الدولي في الخرطوم التوقيع على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار".

وأوضحت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أنّ "المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتاخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الاوربيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، والمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد".

ويعاني السودانيون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية، كما انهم ينتظرون لساعات في طوابير امام المخابز ومحطات الوقود للحصول على الخبز ووقود السيارات.

وبلغ معدل التضخم 212% حسب إحصاءات رسمية صدرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

والاربعاء تظاهر العشرات في اجزاء متفرقة من العاصمة الخرطوم احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية.

وتعاني البلاد من دين خارجي بلغ اكثر من 60 مليار دولار.

© 2020 AFP