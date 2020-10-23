بطولة فرنسا: انجيه يحرم رين من الصدارة

داميان ماير ا ف ب/ا ف ب

لاعبو أنجيه يحتفلون بهدف الفوز في مرمى رين (2-1) في الدوري الفرنسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

حرم انجيه مضيفه رين من الانفراد بصدارة الترتيب العام ولو موقتا بفوزه عليه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان رين في طريقه لتحقيق مبتغاه عندما تقدم بهدف لادريان هونو بعد مرور 18 دقيقة، لكن المغربي سفيان بوفال ادرك التعادل لانجيه (27) قبل ان يمنحه انجيلو فولجيني هدف الفوز (57).

وهي الخسارة الأولى هذا الموسم لرين وبقي ثالثا برصيد 15 نقطة متساويا مع باريس سان جرمان الثاني الذي يستقبل ديجون السبت، متخلفا بفارق نقطتين عن ليل المتصدر الذي يحل ضيفا على نيس الاحد.

في المقابل ارتقى انجيه من المركز الحادي عشر الى السادس موقتا بعد تحقيقه الفوز الرابع هذا الموسم والأول بعد خسارة وتعادل.

وتشكل الخسارة ضربة موجعة لرين كونها حاءت قبل السفر إلى إسبانيا لمواجهة إشبيلية الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن المسابقة القارية العريقة التي تضم تشلسي الانكليزي أيضا.

وكان رين خاض باكورة مشاركاته في دوري ابطال اوروبا قبل ثلاثة ايام وتعادل مع ضيفه كراسنودار الروسي 1-1 على ملعبه ايضا.

© 2020 AFP