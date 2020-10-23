جائزة البرتغال الكبرى: بوتاس يسيطر على التجارب الحرة

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بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب)

سيطر سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الجمعة على التجارب الحرة لسباق جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بتحقيقه أسرع توقيت في الجولتين على حلبة بورتيماو أمام زميله في الفريق بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن على التوالي.

في الجولة الأولى، حقق بوتاس أسرع توقيت بقطعه مسافة اللفة البالغة 4,692 كلم، بتسجيله 1:18.410 دقيقة بعدما خاض 35 لفة، متقدما على زميله هاميلتون الذي سجل 1:18.749 دقيقة بعدما خاض 35 لفة أيضا.

وجاء فيرشتابن ثالثا (1:19.191 د)، وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو رابعا (1:19.309 د)، فيما حل زميل الأخير في الفريق الإيطالي، الألماني سيباستيان فيتل حاديا عشر.

وتوقفت الجولة الاولى مرتين، الأولى لإخراج سيارة سائق ألفا روميو الفرنسي بيار غاسلي، والثانية اثر اصطدام بين فيرشتابن وسائق رايسينغ بوينت الكندي لانس سترول عندما حاول الهولندي تجاوز الاخير في الخط المستقيم قبل نهاية اللفة والبالغ 1,4 كلم.

ووجه فيرشتابن على الفور سلسلة من الإهانات إلى سترول من خلال راديو فريقه، وتم استدعاء السائقين من قبل المسؤولين عن السباق في نهاية التجارب الأولى لشرح موقفهما دون أن تتم معاقبتهما.

وفي الثانية، خيب هاميلتون الذي يملك فرصة تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات الفورمولا واحد في حال فوز بسباق الأحد حيث سيفض الشراكة مع الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر (91 فوزا لكل منهما)، الآمال في الجولة الثانية بحلوله ثامنا.

في المقابل، تابع زميله بوتاس تألقه وحقق أسرع لفة أيضا بزمن 1:17.940 دقيقة (32 لفة) أمام فيرشتابن (1:18.535 دقيقة) والبريطاني لاندو نوريس 1:18.743 دقيقة.

وحافظ لوكلير على مركزه الرابع (1:18.838 د)، فيما جاء زميله فيتل سادسا.

وهي المرة الاولى التي تكتشف فيها الفرق والسائقون الحلبة البرتغالية التي أدرجت لأول مرة ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام لتعويض السباقات الأخرى التي تم إلغاؤها بسبب وباء فيروس كورونا.

ونالت الحلبة إشادات السائقين على الرغم من ان البعض اشار الى بعض المنعطفات من دون رؤية واضحة، وقال هاميلتون "إنها حلبة صعبة جدا تفرض الكثير من التحديات. التموجات لا تصدق وهناك الكثير من الأماكن التي لا يمكنك أن ترى فيها إلى أين أنت ذاهب. في المنعرج الثامن على سبيل المثال، ترى السماء فقط ولا تعرف ماذا يوجد على الجانب الآخر من التل"، مشيرا إلى أن السطح كان أيضا سلسا جدا، مما أدى إلى فقدان السيطرة نسبيًا عدة مرات الجمعة.

وهنا النتائج:

* الجولة الأولى:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:18.410 (35 لفة)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:18.749 (35)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:19.191 (32)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.309 (33)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:19.365 (34)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:19.441 (42)

سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:19.907 (31)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:19.954 (35)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:20.058 (27)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:20.124 (29)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:20.200 (37)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:20.207 (29)

دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا) 1:20.278 (32)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:20.846 (28)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:20.954 (32)

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:21.009 (35)

رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:21.169 (31)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:21.374 (31)

استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:21.673 (31)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:22.054 (34)

* الجولة الثانية:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:17.940 (32 لفة)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:18.535 (34)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:18.743 (35)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:18.838 (34)

كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:19.113 (32)

سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:19.175 (34)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-هوندا) 1:19.178 (26)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.308 (27)

استيبان أوكون (فرنسا/رينو) 1:19.496 (32)

ألكسندر ألبون (تايلاندا/ريد بول-هوندا) 1:19.643 (37)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:19.821 (33)

سيرخيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:19.901 (34)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:19.987 (28)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:20.465 (33)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:20.490 (34)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:20.680 (39)

دانييل كفيات (روسيا/ألفاتاوري-هوندا) 1:20.729 (33)

رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:20.867 (32)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:20.983 (26)

انطونيو جيوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:21.396 (34)

© 2020 AFP