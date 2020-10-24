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إردوغان: ماكرون بحاجة إلى "فحص صحته العقلية" نظرا لطريقة تعامله مع المسلمين

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صورة مركبة بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2020 للرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون
صورة مركبة بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2020 للرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون آدم ألتان, لودوفيتش مارين /ارشيف
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اسطنبول (أ ف ب)

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بسياسات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال المسلمين، قائلا إن عليه "فحص صحته العقلية".

وقال إردوغان في خطاب متلفز "ما الذي يمكن للمرء قوله بشأن رئيس دولة يعامل الملايين من أتباع ديانات مختلفة بهذه الطريقة؟ قبل أي شيء: افحص صحتك العقلية".

وأثار مقترح ماكرون حماية قيم بلده العلمانية من أتباع التيارات الإسلامية المتطرفة حفيظة الحكومة التركية، ليضاف ذلك على قائمة الخلافات العديدة بين الرئيس الفرنسي وإردوغان.

ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش "أزمة" حول العالم وأشار إلى أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في كانون الأول/ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا.

كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد.

© 2020 AFP

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