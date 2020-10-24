البابا يعيّن إيطاليا بطريركا للاتين في القدس

حازم بدر ا ف ب/ارشيف

بييرباتيستا بيتسابالا الذي يتحدث العبرية بطلاقة كان يشغل منصب بطريرك القدس بالإنابة منذ 2016

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القدس (أ ف ب)

عيَّن البابا فرنسيس المطران الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا بطريركا للاتين في القدس، وفق ما أفادت البطريركية في بيان السبت.

وخدم بيتسابالا في المنصب بالإنابة منذ 2016 عقب تقاعد البطريرك فؤاد طوال في سن الخامسة والسبعين.

وجاء في البيان "أعلن الحبر الأعظم البابا فرنسيس قبل قليل تعيين سيادة المطران بييرباتيستا بيتسابالا بطريركا للاتين بعد خدمته كمدبر رسولي مدة أربع سنوات".

وختم البيان بالدعاء له "بموفور الصحة والبركة الإلهية كي يواصل خدمة كنيستنا المحليّة وقضايا السلام والعدل والمصالحة".

وبطريرك القدس هو أعلى منصب للكاثوليك اللاتينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل والأردن وقبرص.

وخدم بيتسابالا سابقا حارسا للأراضي المقدسة، مكلفا برعاية الحضور المسيحي في جزء واسع من الشرق الأوسط وتنسيق وتنظيم وصول آلاف الحجاج الكاثوليك للقدس سنويا.

كما كان قسا للكاثوليك الناطقين بالعبرية في إسرائيل وعضوا في لجنة تعنى بالعلاقات مع اليهودية. ويتحدث بيتسابالا العبرية بطلاقة.

وكان البطريركان السابقان للقدس، طوال والفلسطيني ميشال صباح، ناطقين باللغة العربية على غرار الأغلبية الواسعة من الكاثوليك المحليين.

© 2020 AFP