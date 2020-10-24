الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وتعتبره بارقة أمل لنجاح الحوار

سكان يشترون الألعاب من بائع في مدينة بنغازي الساحلية في شرق ليبيا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة في البلاد

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الجزائر (أ ف ب)

رحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ليبيا معربة عن أملها في أن يشكل "بارقة أمل حقيقية" لانجاح الحوار في البلد الغارقة في الفوضى.

وقعت الأطراف المتحاربة في ليبيا الجمعة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار على أن يسري مفعوله "على الفور" بعد خمسة أيام من المحادثات التي نظمتها الأمم المتحدة في جنيف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن هذا الاتفاق يشكل "بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق".

وليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 تتنازعها قوتان ممثلتان في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطات الشرق المنبثقة عن برلمان منتخب والمتحالفة مع المشير خليفة حفتر.

ودعت الجزائر التي تمتد حدودها المشتركة مع ليبيا لألف كيلومتر، في البيان، "كافة المكونات الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق وبحسن نية".

وتخشى الجزائر من مخاطر عدم الاستقرار لدى جيرانها وتحاول ترسيخ نفوذها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية.

© 2020 AFP