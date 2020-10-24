بطولة ألمانيا: هاتريك ليفاندوفسكي تقود بايرن للفوز على أينتراخت فرانكفورت

كريستوف ستاتش ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله ثلاثية في مرمى أينتراخت فرانكفورت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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برلين (أ ف ب)

قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية إلى فوز كبير على أينتراخت فرانكفورت 5-صفر، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه في الدقائق (10 و26 و60) فيما جاء الهدف الرابع عن طريق لوروا سانيه (72)، والخامس عبر الإنكليزي جمال موسيالا (90).

ورفع البولندي رصيده من الأهداف إلى عشرة في خمس مباريات في الدوري ليبتعد في صدارة ترتيب الهدافين، ويقود فريقه للمحافظة على فارق النقطة الوحيدة خلف لايبزيغ متصدر الترتيب والفائز بدوره على 2-1 على ضيفه هرتا برلين.

وقال ليفاندوفسكي في تصريح لشبكة سكاي "آمل أن نحافظ على هذ الفورمة لفترة طويلة. لا يهم ضد من نلعب، نريد دائما إظهار أفضل طريقة لعب كرة قدم لدينا، نريد الفوز دوما".

وتعد المباراة افضل استعداد للفريق البافاري للقائه القادم في دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي في الجولة الثانية الثلاثاء لوكوموتيف موسكو الروسي، بعدما افتتح المسابقة التي يحمل لقبها بفوز كبير على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 13 نقطة مقابل 12 لبايرن الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند ثماني نقاط في المركز السادس علما أنها خسارته الأولى في البوندسليغا بعد فوزين وتعادلين.

ولم يتأثر الفريق البافاري بغياب نجمه سيرج غنابري بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد التي أجبرته أيضا عن عدم المشاركة في المباراة الافتتاحية للفريق في حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، والتي فاز فيها على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة.

لم ينتظر صاحب الأرض كثيرا قبل افتتاح التسجيل من كرة ملعوبة بدأها ليون غوريتسكا من منتصف الملعب، بعدما خطف الكرة برأسه ليمررها أمامية تبادلها توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وحولها الأخير إلى ليفاندوفسكي فروضها ودخل منطقة الجزاء وسددها بيسراه في الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى كفين تراب (10).

وأضاف أفضل لاعب في أوروبا لعام 2020 الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 26 برأسية حول فيها تمريرة يوشوا كيميتش من ركلة ركنية إلى الزاوية العكسية لتراب.

وأكمل البولندي الثلاثية بعدما كسر مصيدة التسلل ليستلم تمريرة البرازيلي دوغلاس كوستا ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة خادعة في الشباك (60).

وأشرك المدرب هانزي فليك في الدقائق العشرين الأخيرة سانيه الذي لم يخيب ظنه، فسجل هدفا بعد مجهود فردي، إذ استلم الكرة من منصف الملعب وتقدم بها إلى حدود منطقة الجزاء وسددها قوية بيسراه في الزاوية العكسية (72).

واختتم البديل الاخر موسيالا البالغ من العمر 17 عاما الخماسية، مستغلا دربكة امام المرمى في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي المباراة الثانية، تأخر لايبزيغ بهدف في الدقيقة الثامنة، سجله الكولومبي جون كوردوبا، ليرد عليه بهدفين عن طريق الفرنسي دايو اوباميكانو (11) والنمسوي مارسيل سابيتزر (77 من ركلة جزاء).

ولعب الضيوف بعشرة لاعبين بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، بعد طرد البديل الهولندي ديوفايزيو زيفويك إثر نيله إنذارين.

ودخل زيفويك في الدقيقة 46 ونال الانذار الاول (47) ومن بعدها الثاني كل ذلك في عضون اربع دقائق.

- دورتموند يعزز مركزه الثالث -

وحقق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة ليعزز مركزه الثالث برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بايرن، فيما واصل شالكه تقهقره في المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة.

افتتح السويسري مانويل اكانجي التسجيل للفريق الأصفر بتسديدة بقدمه اليسرى من على باب المرمى اثر ركلة ركنية (55).

وضاعف النروجي ايرلينغ هالاند النتيجة بعد ست دقائق من تسديدة من الجهة اليمنى في الزاوية العكسية للحارس الدنماركي فريدريك روناو بعد تمريرة من الإنكليزي جايدون سانشو (61).

واختتم ماتس هوملس الثلاثية بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء اثر تمريرة عرضية من البرتغالي رافايل غيريرو (78).

وتعادل أونيون برلين مع ضيفه فرايبورغ بهدف لروبرت أندريخ (36) مقابل هدف للإيطالي فينتشينزو غريفو (34).

فيما خسر ماينتس امام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3.

سجل الفرنسي جان-فيليب ماتيتا (23 و36) هدفي صاحب الأرض، ولارس ستيندل (15) ويوناس هوفمان (76 من ركلة جزاء) وماتياس غينتر (83) اهداف الفائز.

© 2020 AFP