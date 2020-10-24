بطولة إسبانيا: ثلاثية ملكية في برشلونة تحسم الكلاسيكو الصامت

لويس جيني ا ف ب

شكلت ركلة جزاء سيرخيو راموس منعطفا في كلاسيكو الكرة الاسبانية بين برشلونة وضيفه ريال مدريد

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برشلونة (أ ف ب)

حسم ريال مدريد ذهاب كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على أرض غريمه التاريخي برشلونة 3-1، السبت في المرحلة السابعة من الليغا.

وهذا الكلاسيكو الاول في التاريخ يقام دون جماهير، إذ بدت مدرجات ملعب كامب نو التي تتسع لـ99 ألف متفرج خالية، بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفض ريال مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عنه خسارتين تواليا في مختلف المسابقات وصعد الى صدارة الدوري الذي يحمل لقبه، مع 13 نقطة من 6 مباريات.

في المقابل، مني برشلونة بخسارة ثانية تواليا في الدوري بعد سقوطه الاخير على أرض خيتافي (صفر-1)، فبقي في المركز العاشر علما انه يملك مباراة مؤجلة.

وافتتح ريال التسجيل مبكرا عبر لاعب وسطه الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (5)، ردّ عليه بسرعة اليافع أنسو فاتي ابن الـ17 عاما (8).

وفي الشوط الثاني أقر حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لريال مدريد، ترجمها قلب دفاعه الدولي سيرخيو راموس هدف استعادة التقدم (63). وفيما كانت المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة، خطف البديل المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش هدف تعزيز الفارق وسط دفاع برشلونة المتهالك (90).

© 2020 AFP