بطولة فرنسا: سان جرمان يعوّض الخيبة القارية ويتصدر

فرانك فيف ا ف ب

الايطالي مويز كين (يمين) يحتقل بهدفه مع باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استعاد كل من باريس سان جرمان حامل اللقب ومرسيليا توازنه محليًا بعد الخيبة الاوروبية وارتقى الاول الى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه بنتيجة 4-صفر على ضيفه ديجون بفضل ثنائية للايطالي مويز كين كيليان مبابي، في حين تفوق الثاني بهدف نظيف على مضيفه لوريان في المرحلة الثامنة السبت.

وفي المباراة الاولى، سجل كين المعار من ايفرتون الانكليزي (3 و23) مبابي (82 و88) أهداف سان جرمان.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده الى 18 نقطة بانتصار خامس تواليا في الدوري في الصدارة بفارق نقطة عن ليل الثاني الذي يلاقي مضيفه نيس الخامس الاحد، فيما ارتقى مرسيليا الى المركز الرابع مع 15 نقطة بفارق الاهداف عن رين الثالث.

وأعلنت الرابطة إلغاء المباراة المقررة بين نانت وضيفه لنس الاحد بسبب وجود 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الاخير، لتصبح أول مباراة تؤجل في الدوري منذ آب/أغسطس الفائت بسبب الوباء.

ودخل فريق العاصمة الفرنسية الى المباراة على ملعب "بارك دي برانس" بعد سقوطه الثلاثاء 1-2 امام مانشستر يونايتد الانكليزي في مستهل مشواره في مسابقة دوري ابطال اوروبا التي حل وصيفًا للبطل فيها الموسم الفائت عندما خسر في النهائي أمام بايرن ميونيخ الالماني (صفر-1) في لشبونة.

ومني سان جرمان بهزيمته الأولى في آخر 25 مباراة خاضها على ارضه في دور المجموعات، وتنتظره رحلة إلى اسطنبول لمواجهة باشاكشهير بطل الدوري التركي الاربعاء المقبل في الجولة الثانية.

وشهدت المباراة عودة البرازيلي ماركينيوس والالماني يوليان دراكسلر الى التشكيلة الاساسية بعد غيابهما عن آخر مباراتين بسبب الاصابة.

وسجل كين (20 عاما) الهدف الاول عندما رفع الهولندي ميتشل باكر عرضية عن الجهة اليسرى، تابعها الدولي الايطالي على الطائر رائعة في الشباك (3).

وفرض فريق المدرب الالماني توماس توخل هيمنته على اللقاء وسجل الهدف الثاني عندما انطلق في هجمة مرتدة لتصل الكرة الى البرازيلي نيمار الذي انطلق من وسط الملعب نحو منطقة الجزاء مرواغًا لاعبي الخصم قبل ان يمرر كرة خالصة الى كين الذي تابعها في المرمى (23).

وسجل مبابي الهدف الثالث عندما وصلته الكرة من نيمار الى داخل المنطقة فمهدها جميلة وتابعها بيسراه بين قدمي الحارس البينيني ساتورنان ألاغب (82).

وأحرز الدولي الفرنسي الهدف الرابع لاصحاب الارض بعد لعبة جماعية مميزة مرر خلالها نيمار كرة بينية رائعة عن الجهة اليسرى الى الاسباني بابلو سارابيا داخل المنطقة على القائم الثاني، مررها لمبابي تابعها على باب المرمى (88).

- مرسيليا يستعد جيدا لملاقاة مانشستر سيتي -

واستعاد مرسيليا معنوياته قبل استضافة مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بفوز على ديون بنتيجة 1-صفر.

وسجل الهدف الارجنتيني الشاب ليوناردو باليردي المعار من بوروسيا دورتموند الالماني في الدقيقة 54.

وكان مرسيليا بطل فرنسا 10 مرات آخرها في العام 2010 سقط بنتيجة صفر-1 خارج قواعده امام اولمبياكوس اليوناني في مستهل مشواره في دوري الابطال الاربعاء في الوقت بدل الضائع بهدف للمصري أحمد حسن.

ويستضيف مرسيليا الفريق الفرنسي الفائز بدوري الابطال عام 1993 والذي عاد الى منافسات المسابقة الاوروبية العريقة للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014 فريق مانشستر سيتي في مباراة صعبة على ملعب "فيلودروم".

وقال المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش بعد الفوز "قدمنا مباراة جيدة، أنا سعيدٌ جدًا (...) قدمنا أداء جماعيًا مميزًا على الصعيدين الهجومي والدفاعي".

وسجل باليدري الهدف بعدما رفع فلوريان توفان الكرة من ضربة ثابتة بعيدة جدًا عن الجهة اليسرى، وصلت الى الارجنتيني (21 عاما) نحو القائم الثاني تابعها رأسية من زاوية صعبة (54).

© 2020 AFP