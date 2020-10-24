جائزة البرتغال الكبرى: هاميلتون ينطلق أولا في سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات

جوزيه سينا غولاو تصوير مشترك/ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون بعد تحقيقه المركز الاول في التجارب الرسمية لجائزة البرتغال الكبرى في الفورمولا واحد على حلبة بورتيماو في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

خطف سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون شرف الانطلاق من المركز الأول الأحد في سباق جائزة البرتغال الكبرى للفورمولا واحد على حلبة بورتيماو في الثواني الاخيرة، في سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الانتصارات الذي بات يتشاركه مع الاسطورة الالمانية ميكايل شوماخر.

تصدر هاميلتون التجارب الرسمية السبت بعد أن خطف المركز الاول من زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، محققًا أسرع لفة بتوقيت 1:16,652 دقيقة بفارق 102 بالألف من الثانية عن الاخير.

وستكون المرة التاسعة ينطلق فيها البريطاني من المركز الاول هذا الموسم والـ97 في مسيرته.

وقال البريطاني (35 عامًا) "لا يمكنني أن أقول لكم كم كان الامر صعبًا اليوم. لقد تصدر بوتاس كل التجارب وكنت أحاول القيام قدر المستطاع لتحقيق الوقت المناسب".

وتابع "اخترت أن أقوم بثلاث لفات لأحظى بفرصة التفوق على توقيته".

وعادل هاميلتون بطل العالم ست مرات منذ أسبوعين الرقم القياسي لشوماخر في عدد الانتصارات (91 فوزا) عندما أحرز المركز الأول في جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ، وتكون الفرصة لأن يصبح السائق الأكثر فوزا في تاريخ سباقات الفورومولا.

تصدر بوتاس التجارب الحرة الثلاث جميعها وأول جولتين من التجارب الرسمية وكان الافضل في اول فترات الجولة الثالثة، الا ان هاميلتون الذي اختار أن يلجأ الى لفة ثالثة نجح في خطف المركز الاول من زميله.

وقال بوتاس "كان عليّ أن أقوم بلفتين، كان من الجيد أن أبدأ من المركز الاول ولكن سأرى ما يمكنني القيام به من المركز الثاني".

وينطلق شارل لو كلير من موناكو سائق فيراري من المركز الرابع، في حين حل المكسيكي سيرخيو بيريز سائق رايسينغ بوينت خامسًا.

© 2020 AFP