مدعية المحكمة الجنائية الدولية توجه تحذيرا إلى السياسيين في غينيا

سيلو, كارول فالادي ا ف ب

الرئيس الغيني المنتهية ولايته ألفا كوندي (يسار) أثناء حديثه لأنصاره في تجمع انتخابي بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ورئيس الوزراء الغيني السابق سيلو دالين ديالو المرشح في الانتخابات الرئاسية أثناء مؤتمر صحافي بالعاصمة السنغالية داكار في 24 أيلول/سبتمبر 2020

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لاهاي (أ ف ب)

وجهت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة تحذيرا إلى الجهات السياسية الفاعلة في غينيا التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

وكتبت بنسودا في تغريدة على تويتر "نراقب التطورات على الأرض عن كثب والعنف يجب أن يتوقف".

وأضافت "أذكر بأن أي شخص يرتكب جرائم ويأمر بها ويحرض عليها ويشجعها ويساهم في ارتكابها" كما هو محدد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "يمكن مقاضاته أمام المحاكم الغينية أو المحكمة الجنائية الدولية".

وتصاعد التوتر الذي تشهده غينيا منذ أشهر، بعد الانتخابات الرئاسية.

وشهدت العاصمة كوناكري ومدن أخرى صدامات عنيفة بين الشباب المؤيدين لمرشح المعارضة الرئيسي سيلو دالين ديالو والشرطة، بينما لا تلوح بوادر أي حل في الفق.

واستبعد ديالو منافس رئيس الدولة المنتهية ولايته ألفا كوندي الذي ترشح لولاية ثالثة متنازع عليها الجمعة الاعتراف بالنتائج التي نشرتها الهيئة المسؤولة عن الانتخابات وأكدت فوز كوندي.

لكنه أكد أنه منفتح على الوساطة الدولية للخروج من المشاكل التي تهز البلاد.

وقتل خمسة أشخاص هم ثلاثة دركيين وجندي في أحد أحياء ضواحي كوناكري الجمعة، حسبما ذكر مسؤول حكومي.

وما زالت ملابسات مقتل هؤلاء غير واضحة، لكنهم سقطوا في أعقاب هجوم على قطار ينقل وقودا عبر حي سونفونيا الذي يعد من بؤر العنف في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية الموقف إنه تم تخريب قضبان سكة الحديد ما أدى إلى عرقلة رحلة القطار الذي اصبح محاصرا، موضحا أن ثلاثة من رجال الدرك وجنديا ومدنيا قتلوا في حوادث تلت ذلك.

© 2020 AFP