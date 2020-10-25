الاستخبارات الأفغانية تعلن مقتل قياديا مهما في تنظيم القاعدة في أفغانستان

وكيل كوهسار ا ف ب/ارشيف

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كابول (أ ف ب)

أعلنت الاستخبارات الأفغانية السبت إن القوات الأفغانية الخاصة قتلت قياديا مهما في تنظيم القاعدة كان مطلوبا للولايات المتحدة.

وقالت مديرية الأمن الوطني في تغريدة على تويتر مقتل أبو محسن المصري وهو مصري يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، في ولاية غزنة وسط أفغانستان.

ولم تكشف مديرية الأمن الوطني مزيدا من التفاصيل حول العملية ولم تشر إلى تاريخها.

واسم المصري مدرج على لائحة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الأميركي لأهم الإرهابيين المطلوبين.

وقد أصدرت الولايات المتحدة مذكرة توقيف باسمه في كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد اتهامه بتقديم الدعم والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل مواطنين أميركيين، حسب مكتب التحقيقات الفدرالي.

وجاءت العملية ضد المصري بينما تجري محادثات سلام في قطر بين الحكومة الأفغانية وطالبان، بعد اتفاق تم التوصل إليه في شباط/فبراير الماضي بين طالبان والولايات المتحدة تعهدت فيه الحركة الإسلامية الأفغانية المسلحة بعدم السماح لمتطرفين أجانب بالتواجد على الأراضي الأفغانية.

وكانت طالبان أمنت عندما حكمت أفغانستان ملاذا لتنظيم القاعدة في الأراضي الأفغانية. وكان هذا سبب غزو الولايات المتحدة للبلاد بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

© 2020 AFP