بطولة إنكلترا: ساوثمبتون يلحق الخسارة الأولى بإيفرتون

فرانك اوغشتاين POOL/ا ف ب

مهاجما ساوثمبتون داني إينغز (يمين) وجيمس وورد-براوز يحتفلان بافتتاح التسجيل في مرمى إيفرتون (2-صفر) في الدوري الانكليزي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

أوقف ساوثمبتون الانطلاقة القوية والتاريخية لمضيفه إيفرتون وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وحسم ساوثمبتون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر جيمس وورد براوز (27) وتشي آدامس (35)، محققا فوزه الثالث هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة.

وتابع ساوثمبتون صحوته بعد خسارته المباراتين الافتتاحيتين، وصعد إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط بفارق الاهداف خلف ليدز يونايتد الذي كان الحق الخسارة الأولى بأستون فيلا هذا الموسم عندما تغلب عليه 3-صفر الجمعة، وبفارق الاهداف امام كريستال بالاس الفائز على فولهام 2-1 السبت.

وهو الفوز السادس لساوثمبتون على إيفرتون في المباريات الثماني الأخيرة بينهما على أرضه مقابل خسارتين آخرهما كانت الموسم الماضي 1-2.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها إيفرتون في تحقيق الفوز بعد أربع انتصارات متتالية استهل بها الموسم بقيادة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي في أفضل انطلاقة في تاريخه، حيث سقط في فخ التعادل أمام جاره وغريمه ليفربول 2-2 في المرحلة الماضية.

وفشل المهاجم دومينيك كالفرت-لوين، متصدر لائحة الهدافين برصيد سبعة أهداف، في هز الشباك للمرة الاولى هذا الموسم بعدما أصبح في المرحلة الماضية أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في المباريات الخمس الاولى في الدوري منذ تومي لوتون في موسم 1938-1939.

كما تأثر إيفرتون بغياب مهاجمه البرازيلي ريشارليسون لطرده في دربي الميرسيسايد.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 13 نقطة وبقي في الصدارة بفارق الاهداف أمام ليفربول الفائز على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 السبت.

وبهزيمة إيفرتون اليوم، لم يعد هناك فريق لم يتعرض للخسارة في البريميرليغ.

وانتظر ساوثمبتون الدقيقة 27 لافتتاح التسجيل عبر وورد بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من داني إينغز الذي عاد وصنع الهدف الثاني بعد ثماني دقائق عندما مرر كرة عرضية إلى آدامس داخل المنطقة، هيأها الأخير لنفسه بيمناه وسددها قوية زاحفة بالقدم ذاتها داخل مرمى الحارس جوردان بيكفورد (35).

وهو الهدف السادس لآدامس في مبارياته الـ12 الأخيرة، علما بأن النحس لازمه في مبارياته الـ24 الأولى في البريميرليغ.

وفي الوقت الذي كان فيه إيفرتون يضغط في الشوط الثاني بحثا عن تقليص الفارق على الأقل، تلقى ضربة موجعة بطرد مدافعه الفرنسي لوكا ديني بسبب تدخل قوي من الخلف على كايل ووكر-بيترس حيث داس على قدمه اليمنى (72).

وتأثر إيفرتون كثيرا بالطرد وكاد يدفع الثمن غاليا عبر الهجمات المرتدة لساوثمبتون بقيادة إينغز ونايثن ريدموند وآدامس.

ويلعب لاحقا ولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد، وأرسنال مع ليستر سيتي.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي برايتون مع وست بروميتش ألبيون، وبيرنلي مع توتنهام.

© 2020 AFP