بطولة إيطاليا: لورنتسو يخرج فائزا من مواجهة الأخوين إنسينيي

اندرياس سولارو ا ف ب

مهاجم نابولي لورنتسو إينسينيي يحتفل بالتسجيل في مرمى بينيفينتو خلال لقاء الفريقين في الدوري الايطالي لكرة القدم، بينيفينتو في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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روما (أ ف ب)

خرج لورنتسو إنسينيي منتصرا من المواجهة مع شقيقه الأصغر روبرتو، وقاد نابولي لتحويل تخلفه أمام مضيفه بينيفينتو الى فوز 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب جينارو غاتوزو الى مباراة الأحد بعد الاستعراض الكروي الذي قدمه في المرحلة الماضية على حساب ضيفه القوي أتالانتا بالفوز عليه 4-1، إلا أن النادي الجنوبي تعرض لصفعة في منتصف الأسبوع بخسارته على أرضه أمام ألكمار الهولندي صفر-1 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبدا الفريق في وضع صعب الأحد أيضا بعد إنهائه الشوط الأول متخلفا بهدف سجله ابن المدينة الجنوبية واللاعب السابق في الفريق روبرتو إنسينيي في الدقيقة 30 بعد تمريرة من جانلوكا لابادولا.

وبقي فريق الهداف الدولي السابق فيليبو إينزاغي في المقدمة حتى الدقيقة 60 حين نجح لورنتسو إينسينيي (29 عاما) في الرد على شقيقه الأصغر (26 عاما) بادراكه التعادل من تسديدة قوية أطلقها من خارج المنطقة، فارتدت من العارضة والى الشباك.

وحسم نابولي فوزه الرابع في خمس مباريات (الخسارة الوحيدة كانت بقرار إداري نتيجة تغيبه عن مباراته ويوفنتوس بسبب إصابتين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد)، بفضل البديل أندريا بيتانيا بعد تمريرة من ماتيو بوليتانو، مانحا فريقه نقطته الـ11 في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام خصمه المقبل ساسوولو المتعادل الجمعة مع تورينو (3-3)، ونقطة خلف ميلان المتصدر الذي يختتم المرحلة الإثنين ضد ضيفه روما.

أما بينيفينتو، فتجمد رصيده عند 6 نقاط بعد تلقيه هزيمته الثالثة في مستهل عودته للعب بين الكبار.

وتجنب بارما هزيمة رابعة في خمس مباريات وخرج بالتعادل مع ضيفه سبيتسيا 2-2 بفضل هدف سجله السلوفاكي يوراي كوشكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء في مباراة تقدم خلالها الضيف بهدفين نظيفين عبر الألماني يوليان شابوت (28) والكولومبي كيفن أغوديلو (31)، قبل أن يعيد ريكاردو كاليولو صاحب الأرض الى أجواء اللقاء (34).

وحقق كالياري فوزه الثاني، معمقا جراح ضيفه كروتوني الأخير بالفوز عليه 4-2، مستفيدا من النقص العديد في صفوف الأخير بعدما اضطر الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48.

وسجل اليوناني خارالامبوس كيرياكو (25) والأرجنتيني جوفاني سيميوني (35) وريكاردو سوتيل (45) والبرازيلي جواو بدرو (84) أهداف كالياري، والبرازيلي الآخر جونيور ميسياس (21) وسلفاتوري مولينا (43) هدفي كروتوني الذي تأثر بطرد لاعب وسطه لوكا تشيغاريني في مستهل الشوط الثاني، ما ساهم بتلقيه هزيمته الرابعة البقاء في قاع الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ويلعب لاحقا فيورنتينا مع أودينيزي، ويوفنتوس حامل اللقب مع فيرونا.

© 2020 AFP