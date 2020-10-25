بطولة فرنسا: فوز أول لرينس ومتز يعمق جراح سانت إتيان

باسكال غويو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم رينس السنغالي ديا بولاي يحتفل بثلاثيته في مرمى مونبلييه (4-صفر) في الدوري الفرنسي في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

حقق رينس فوزه الأول هذا الموسم عندما سحق مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، فيما عمق متز جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، فجر رينس مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه مونبلييه بأربعة أهداف كان نجمها مهاجمه السنغالي الأصل بولاي ديا الذي سجل ثلاثية في الدقائق 8 من ركلة جزاء و12 و56 من ركلة جزاء)، وسجل ناثانايل مبوكو الهدف الرابع (30).

واستغل رينس جيدا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض الذي تلقوا ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد مدافعه البرازيلي فيتورينو هيلتون (6) قبل أن يلحق به المدافع داميان لو تاليك (41).

وهو الفوز الأول لرينس هذا الموسم فتخلص من المركز الأخير برفع رصيده الى خمس نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق ديجون الذي مني بخسارة مذلة وبرباعية نظيفة أيضا أمام مضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب السبت.

في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وفي الثانية، زاد متز محن سانت إتيان عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما الجزائري فريد بولايا (5) وتيلسون سيسوكو (78 خطأ في مرمى فريقه).

وهي الخسارة الرابعة على التوالي لسانت إتيان الذي استهل الموسم بقوة بثلاثة انتصارات متتالية وتعادل.

وتراجع سانت إتيان الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف متز الذي ارتقى الى المركز التاسع مؤقتا بفارق الاهداف امام موناكو الذي يحل ضيفا على ليون لاحقا.

واستعاد بوردو توازنه عقب الخسارة امام مرسيليا في المرحلة الماضية، وتغلب على ضيفه نيم بهدفين نظيفين سجلهما جيمي بريان (80 من ركلة جزاء) وريمي أودان (82).

وعاد ستراسبورغ بفوز كبير من أرض مضيفه بريست بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي حبيب ديالو (27) وكيني لالا (40 من ركلة جزاء) ولودوفيك أجورك (67).

ويلعب لاحقا أيضا نيس مع ليل.

© 2020 AFP