بطولة فرنسا: نيس يحرم ليل من استعادة الصدارة وفوز أول لرينس

فاليري آش ا ف ب/ا ف ب

لاعبو ليل يحتفلون بهدف التعادل في مرمى نيس (1-1) في الدوري الفرنسي في 25 تشرين الاول/أكتوبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

حرم نيس ضيفه ليل من استعادة الصدارة عندما أرغمه على التعادل 1-1، وحقق رينس فوزه الأول هذا الموسم بسحق مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، فيما عمق متز جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، كان نيس في طريقه الى الحاق الخسارة الاولى بليل هذا الموسم عندما تقدم عليه بهدف مهاجمه الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تلقيه كرة رائعة من أليكسيس كلود موريس، فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (50).

لكن فرحته لم تدم سوى ثماني دقائق حيث أدرك التركي بوراق يلماظ التعادل عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من البرازيلي لويس اراوجو فهيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه قوية داخل المرمى (58).

ورفع ليل الوحيد الذي لم يخسر حتى الان في الدوري والذي يستضيف سلتيك الاسكتلندي الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" التي استهلها بفوز ثمين خارج قواعده على سبارتا براغ التشيكي 4-1 الخميس الماضي، إلى 18 نقطة بفارق الاهداف خلف باريس سان جرمان الذي انتزع الصدارة السبت بفوزه الكبير على ضيفه ديجون 4-صفر.

في المقابل، توقفت صحوة نيس عند فوزين متتاليين وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل خسارتين واربعة انتصارات، فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس.

وفشل نيس في مصالحة جماهيره عقب خسارته المذلة امام مضيفه باير ليفركوزن الالماني 2-6 الخميس في المسابقة القارية الثانية، وهو مقبل على استضافة هبوعيل بئر السبع الاسرائيلي الخميس المقبل في الجولة الثانية.

- فوز أول لرينس -

وفي الثانية، فجر رينس مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه مونبلييه بأربعة أهداف كان نجمها مهاجمه السنغالي الأصل بولاي ديا الذي سجل ثلاثية في الدقائق 8 من ركلة جزاء و12 و56 من ركلة جزاء، فيما سجل ناثانايل مبوكو الهدف الرابع (30).

واستغل رينس جيدا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض الذي تلقوا ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد مدافعهم البرازيلي فيتورينو هيلتون (6) قبل أن يلحق به المدافع داميان لو تاليك (41).

وهو الفوز الأول لرينس هذا الموسم، فتخلص من المركز الأخير برفع رصيده الى خمس نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق ديجون.

في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الاربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وفي الثالثة، زاد متز محن سانت إتيان عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما الجزائري فريد بولايا (5) وتيلسون سيسوكو (78 خطأ في مرمى فريقه).

وهي الخسارة الرابعة على التوالي لسانت إتيان الذي استهل الموسم بقوة بثلاثة انتصارات متتالية وتعادل.

وتراجع سانت إتيان الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف متز الذي ارتقى الى المركز العاشر بفارق الاهداف امام مونبلييه.

- ليون يواصل الصحوة -

وواصل ليون صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد اربعة تعادلات وخسارة واحدة، عندما تغلب على موناكو 4-1.

وحسم ليون نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الأربعة عبر الهولندي ممفيس ديباي (12) والكاميروني كارل توكو ايكامبي (34 و44) وحسام عوار (41 من ركلة جزاء).

وسجل وسام بن يدر الهدف الوحيد لموناكو مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (48).

وصعد ليون الى المركز السادس برصيد 13 نقطة.

في المقابل، مني موناكو بخسارته الثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة (فوز وتعادل) فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الثاني عشر.

واستعاد بوردو توازنه عقب الخسارة امام مرسيليا في المرحلة الماضية، وتغلب على ضيفه نيم بهدفين نظيفين سجلهما جيمي بريان (80 من ركلة جزاء) وريمي أودان (82).

وعاد ستراسبورغ بفوز كبير من أرض مضيفه بريست بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي حبيب ديالو (27) وكيني لالا (40 من ركلة جزاء) ولودوفيك أجورك (67).

وتأجلت مباراة لنس مع نانت بسبب إصابة 11 لاعبا من صفوف الاول بفيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP