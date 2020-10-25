جائزة البرتغال الكبرى: هاميلتون يحطم الرقم القياسي لشوماخر في عدد الانتصارات (92)

خوسيه سينا غولوا POOL/ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) لدى تخطيه نهاية سباق جائزة البرتغال الكبرى محطما الرقم القياسي في عدد الانتصارات. 25 تشرين الاول/كاتوبر 2020

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بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب)

حطم السائق البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباقات الفورمولا واحد الذي كان يتقاسمه مع الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر بطل العالم سبع مرات، محققا فوزه الثاني والتسعين في مسيرته باحتلاله المركز الاول في سباق جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم الاحد على حلبة بورتيماو.

وتقدم هاميلتون على زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) تواليا.

وهو الفوز الثامن لهاميلتون هذا الموسم بعد ستيريا في النمسا والمجر وبريطانيا واسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الايطالية وايفل الالمانية، معززا صدارته في الترتيب العام بعدما رفع رصيده الى 256 نقطة، فيما يحتل بوتاس المركز الثاني بـ179 وفيرشتابن الثالث بـ162.

وخطا هاميلتون، بطل العالم ست مرات، خطوةى أخرى نحو اللقب الرابع على التوالي والسابع في مسيرته الاحترافية وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر في عدد الألقاب العالمية.

جاءت بداية السباق مثيرة للغاية لان هاميلتون احتفظ بالمركز الاول في حين خسر زميله بوتاس المركز الثاني لصالح فيرشتابن، لكن سرعان ما استعاد الفنلندي توازنه وتخطى فيرشتابن وهاميلتون قبل نهاية اللفة الاولى.

وشهدت هذه اللفة اصطدام فيرشتابن مع سائق رايسينغ بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز، ما ادى الى خروج الهولندي عن الحلبة قبل العودة اليها.

واستمرت الاثارة في اللفات الاولى لان الاسباني كارلوس ساينز (ماكلارين رينو) الذي انطلق من المركز السابع، نجح في تجاوز السائقين الواحد تلو الاخر لينتزع المركز الاول من بوتاس. ثم بدأت الامطار بالهطول ليزداد التشويق.

ثم استعاد الكبار زمام المبادرة تدريجيا وانتزع بوتاس المركز الاول من ساينز قبل ان يتخطى هاميلتون الاسباني بدوره وحذا حذوه فيرشتابن.

وبدأ هاميلتون يضغط على بوتاس الى ان نجح في تخطيه في اللفة العشرين وسرعان ما وسع الفارق عنه الى اكثر من 3 ثوان.

وصرخ النمسوي توتو وولف مدير مرسيدس لدى اجتياز هاميلتون خط النهاية مهنئا اياه "92 يا لويس، 92"، في اشارة الى انجاز البريطاني، فرد عليه الاخير بالقول "لم اكن لاقوم بذلك من دونكم (فريقه). اشكركم على ثقتكم المستمرة بي. انا فخور جدا للعمل معكم، لقد قمتم بعمل رائع".

وهي المرة الاولى التي يقام فيها سباق لسيارات فورمولا واحد ضمن بطولة العالم في البرتغال منذ استوريل عام 1996 عندما تفوق الكندي جيل فيلنوف على زميله في وليامس البريطاني دايمون هيل والالماني ميكايل شوماخر (فيراري).

ويسيطر فريق مرسيدس بشكل شبه كامل على بطولة العالم لان احد سائقيه انطلق من المركز الاول في السباقات الـ12 حتى الان هذا الموسم (9 مرات لهاميلتون و3 لبوتاس) وحقق الفوز في 10 سباقات.

© 2020 AFP