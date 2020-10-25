جائزة تيرويل الكبرى: فوز جديد للاسباني ماسيا في "موتو 3"

بيار فيليب ماركو ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

حقق الاسباني خاومي ماسيا المركز الاول في سباق جائزة تيرويل الاسبانية في فئة "موتو 3" ضمن بطولة العالم للدراجات النارية الاحد على حلبة "موتورلاند اراغون"، في حين عزز مواطنه البرت اريناس صدارته للترتيب العام بحلوله رابعا.

وتقدم ماسيا (هوندا) الذي حقق المركز الاول الاسبوع الماضي ايضا على الحلبة ذاتها خلال سباق جائزة اراغون الكبرى، على اليابانيين ايومو ساساكي (كاي تي ام) وكايتو توبا (كاي تي ام).

اما اريناس صاحب المركز الرابع في السباق، فوسع الفارق في صدارة بطولة العالم الى 19 نقطة عن الياباني اي ايغورا (هوندا) الذي حل تاسعا، وذلك قبل نهاية الموسم بثلاثة سباقات.

وعلق ماسيا على احتلال المركز الاول بقوله "انا سعيد للغاية. الفوزان المتتاليان يمنحاني شعورا مدهشا".

واضاف "كنت اواجه ضغوطا كبيرة بعد فوزي بالسباق الاسبوع الماضي. اما اليوم، فكانت الامور اكثر صعوبة لان الايقاع كان مرتفعا جدا لا سيما بان المنافسين كانوا يتمتعون بالسرعة في الخطوط المستقيمة".

والفوز هو الرقم 800 لشركة هوندا في مختلف الفئات منذ عام 1961.

-ترتيب الخمسة الاوائل في السباق:

1- الاسباني خاومي ماسيا (هوندا) 37:44.602 دقيقة

2- الياباني ايومو ساساكي (كاي تي ام) بفارق 051ر0 جزء من الثانية

3- الياباني كايتو توبا (كاي تي ام) بفارق 152ر0 جزء من الثانية

4-الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 296ر0 جزء من الثانية

5- الايطالي سيليستينو فييتي (كاي تي ام) بفارق 331ر0 جزء من الثانية

-ترتيب بطولة العالم

1- اريناس 157 نقطة

2- اوغورا 138

3- فييتي 137

4- ماسيا 133

5- اربولينو 121

© 2020 AFP