فوز تاريخي لأياكس في الدوري الهولندي: 13-صفر

اولاف كراك ا ن ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

فينلو (هولندا) (أ ف ب)

حقق أياكس أمستردام انتصارا تاريخيا على مضيفه فينلو 13-صفر السبت، محرزا أكبر فوز في تاريخ الدوري الهولندي لكرة القدم.

وكان المهاجم البوركينابي لاسينا تراوريه (19 عاما) نجم المباراة بتسجيله خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليتفوق أياكس الحالي على تشكيلته في أيار/مايو 1972 التي ضمت "الطائر" يوهان كرويف وتغلبت على فيتيس أرنهيم 12-1، في الموسم الذي احرزت فيها لقب البطولة الأوروبية للأندية.

كما اصبح تراوريه أول لاعب منذ الهداف السابق ماركو فان باستن في 1985 يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.

وسجل أياكس أهدافه عبر يورغن إيكلانكامب (12 و57)، تراوريه (17 و32 و54 و65 و87)، الصربي دوشان تاديتش (44)، البرازيلي أنتوني (55)، دالي بليند (59)، كلاس يان هونتيلار (74 من ركلة جزاء و76) والارجنتيني ليساندرو مارتينيس (78).

وفي مباراة واحدة سجل أياكس (13 هدفا) أكثر من مبارياته الخمس في الدوري حتى الآن (11).

يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن ايندهوفن الذي يلعب الاحد على أرض فيتيس الرابع، فيما يحتل فينلو المركز الحادي عشر بخمس نقاط من 6 مباريات.

قال تراوريه ان الخسارة ضد ليفربول الإنكليزي (صفر-1) منتصف الاسبوع في دوري ابطال اوروبا "أغضبتنا" وجعلت اللاعبين متعطشين للرد في مرمى فنلو "نحترمهم، لكن عندما ننزل إلى أرض الملعب نقدم كل شيء ونصبح أكثر غضبا".

بدوره، قال المدرب إريك تن هاغ "لا ترى هذه النتائج في الدوري الهولندي للدرجة الاولى. هذا مميز".

تابع "كنا متعطشين في الملعب. أردنا تسجيل الاهداف. ولا مشكلة لدي مع ذلك".

وإلى تألق تراوريه، سجل لاعب الوسط الهجومي الشاب يورغن إيكلانكامب (20 عاما) هدفين على غرار المهاجم المخضرم كلاس يان هونتيلار (37 عاما).

في المقابل، قال هانز دي كونينغ مدرب فينلو الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 52 عندما اكنت النتيجة 4-صفر لطرد قلب دفاعه كريستيان كوم "كل ما يمكننا القيام به هو ان نستجمع أنفسنا غدا. هذه مباراة نريد دفنها في أعماق الأرض ونصبّ الاسمنت فوقها".

© 2020 AFP