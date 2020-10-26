أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات انتهاك وقف إطلاق النار

اريس ميسينيس ا ف ب

جنود أرمينيون في قره باغ بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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باكو (أ ف ب)

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الرامي لوضع حد للقتال في إقليم ناغورني قره باغ، بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ الاثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على احترام "وقف إنساني لإطلاق النار" في نزاع ناغورني قره باغ، بعد فشل محاولتين سابقتين لوقف سفك الدماء في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن القوات الأرمنية قصفت بلدة ترتر وقرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن الأحد وكان من المقرر أن تبدأ الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ).

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية ارتكبت "انتهاكا جسيما" لوقف إطلاق النار كذلك عبر استهداف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية بنيران المدفعية.

وشدد الرئيس الأرميني نيكول باشينيان عبر فيسبوك على أن بلاده "تواصل الالتزام التام بوقف إطلاق النار".

وأفاد المتحدث باسم زعيم الانفصاليين في قره باغ فاهرام بوغوسيان أن "الجانب الأذربيجاني انتهك بفجاجة اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني للمرة الثالثة".

وأضاف في تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مهمتنا اليوم هي الدفاع عن أرضنا... لم يتركوا لنا خيارا".

وقال حكمت حاجييف، أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني، إن أرمينيا هي التي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار الحالي كما الاتفاقين السابقين.

وقال في بيان إن "هدف أرمينيا هو المحافظة على الوضع القائم على الاحتلال. الجانب الأذربيجاني يمارس ضبط النفس".

وانخرطت أذربيجان وأرمينيا في نزاع للسيطرة على قره باغ منذ انتزع انفصاليون أرمن تدعمهم يريفان الإقليم الجبلي خلال حرب في تسعينات القرن الماضي أودت بـ30 ألف شخص.

واندلع النزاع الحالي في 27 أيلول/سبتمبر. وتتبادل أرمينيا وأذربيجان الاتهامات باستهداف المدنيين وخرق اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار.

© 2020 AFP