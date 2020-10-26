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بطولة إنكلترا: تعادل مخيب لبرايتون

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مهاجم وست بروميتش البيون كارلان غرانت يحتفل بإدراكه التعادل في مرمى برايتون (1-1) في الدوري الإنكليزي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020.
مهاجم وست بروميتش البيون كارلان غرانت يحتفل بإدراكه التعادل في مرمى برايتون (1-1) في الدوري الإنكليزي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2020. أندرو كولدريدج تصوير مشترك/ا ف ب
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لندن (أ ف ب)

خرج برايتون بتعادل مخيب أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون العائد حديثا الى دوري الاضواء 1-1 الإثنين في ختام المرحلة السادسة من بطولة انكلترا في كرة القدم.

وكان برايتون في طريقه غلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف بالنيران الصديقة اثر محاولة المدافع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش ابعاد كرة عرضية أمام المرمى لكنها ارتطمت بزميله جاك ليفرمور وعانقت الشباك (40).

لكن برايتون دفع ثمن تراجعه الى الدفاع في الشوط الثاني وتحديدا في الدقائق الاخيرة حيث استقبلت شباكه هدف التعادل عبر كارلان غرانت بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (83).

وسقط برايتون في فخ التعادل الثاني على التوالي هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين، فرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز السادس عشر.

في المقابل، واصل وست بروميتش ألبيون نزيف النقاط وسقط بدوره في فخ التعادل الثاني على التوالي والثالث هذا الموسم في مبارياته الست التي لم يحقق فيها أي فوز، فبقي في المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط.

ويلعب لاحقا بيرنلي مع توتنهام.

© 2020 AFP

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