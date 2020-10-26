بطولة السعودية: الفرنسي أمالفيتانو إلى الفيصلي

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ديجون (فرنسا) (أ ف ب)

انتقل لاعب وسط ديجون الفرنسي رومان أمالفيتانو إلى نادي الفيصلي السعودي رسميا، كما أكد ناديه الفرنسي الاثنين.

وانضم امالفيتانو (31 عاما) إلى ديجون عام 2013 عندما كان الاخير ضمن اندية الدرجة الثانية وخاض في صفوفه 230 مباراة في مختلف المسابقات، علما بانه دافع ايضا عن الوان اندية إيفيان ورينس الفرنسيين ونيوكاسل الانكليزي.

وسبق للاعب اخر من ديجون ان انضم الى صفوف الفيصلي وهو جوليو تافاريس من الرأس الاخضر في 14 ايلول/سبتمبر الماضي.

وذكر الفيصلي في بيان "أنهت إدارة النادي برئاسة الاستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج إجراءات التوقيع مع اللاعب رومان امالفيتانو بعقد يمتد لموسمين مع افضلية التجديد لموسم آخر".

ورومان هو الشقيق الاصغر لمورغان لاعب وسط مرسيليا ووست هام يونايتد الإنكليزي السابق.

© 2020 AFP