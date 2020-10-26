دوري أبطال أوروبا: بنزيمة ومهمة استعادة الوصل مع الشباك

مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد شاختار الاوكراني في دوري ابطال اوروبا. 21 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

يتعيّن على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدفا واحدا لريال مدريد الاسباني في 7 مباريات في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، استعادة شهيته التهديفية في ظل عدم نجاعة كبيرة في خط المقدمة للفريق الملكي وذلك عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري ابطال اوروبا.

ويبدو ان بنزيمة لم يعد قادرا وحده على حمل فريقه على كتفيه، لا سيما في ظل استمرار غياب البلجيكي ادين هازار بداعي الاصابة، وتواجد البرازيلي رودريغو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين وعدم اكتمال لياقة الصربي لوكا يوفيتش وماركو أسنسيو.

وكان بنزيمة شارك في مطلع الشوط الثاني من المباراة ضد شاختار دانييتسك الاوكراني، عندما كان فريقه متخلفا بثلاثية نظيفة، لكنه لم يتمكن من قلب الامور في صالح فريقه.

وشارك بنزيمة في مباراة الكلاسيكو (3-1) أساسيا ولم ينجح في التسجيل مرة جديدة، لكنه لعب تمريرة حاسمة سجل منها زميله الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي هدف الافتتاح.

ويبدو أن سيناريو الموسم الماضي يتكرّر هذا الموسم ايضا من حيث النجاعة التهديفية لمهاجمي ريال مدريد، ففي الوقت الذي سجل فيه بنزيمة 27 هدفا في 48 مباراة في مختلف المسابقات، لكن ثاني الهدافين كان قائد الفريق وقطبه الدفاعي سيرخيو راموس مع 13 هدفا. أما المهاجمان البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو فسجلا 7 و5 اهداف تواليا وهي نسبة ضئيلة.

ويُعدّ فينيسيوس أفضل هداف لفريقه هذا الموسم، بدليل تسجيله 3 اهداف في 6 مباريات، لكن مستواه ليس ثابتا. فبعد تألقه ضد شاختار وتسجيله هدفا بعد مرور 15 ثانية على بداية الشوط الثاني، انطفأ تماما في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة على ملعب كامب نو.

-هازار المنقذ؟-

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل سيكون الجناح البلجيكي ادين هازار الحل في استعادة الفريق نجاعته الهجومية في موسم 2020-2021؟ فراموس سيستمر في تسجيل الاهداف من الكرات الرأسية ومن ركلات الجزاء، وسيساهم لاعب الوسط المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش باهدافه الرائعة كما فعل ضد شاختار وفي الكلاسيكو ضد برشلونة.

لكن الانظار ستكون مسلطة على هازار الذي تعاقد معه الفريق الملكي مقابل 115 مليون يورو بعقد لخمس سنوات قادما من تشلسي مطلع الموسم الماضي، في آخر صفقة كبيرة لمدريد قبل ان تتسبب أزمة فيروس كورونا المستجد بشد الاحزمة من الناحية المادية في صفوف فريق العاصمة الاسبانية.

ولم يظهر هازار (106 مباريات دولية) علو كعبه في صفوف ريال مدريد لأنه غاب معظم الموسم الماضي بسبب الاصابات المتكررة، لا سيما في كاحله حيث خضع لعملية جراحية في كاحله في الولايات المتحدة في شباط/فبراير قبل توقف النشاط بسبب جائحة كوفيد-19.

لم يشارك باي مباراة في الموسم الحالي، علما بان الاخيرة له كانت في مواجهة مانشستر سيتي الانكليزي في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا في اب/اغسطس الماضي، قبل ان يتعرض لاصابة عضلية في مطلع الموسم الحالي.

وأعلن ريال مدريد بان هازار سيكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستسافر الى ألمانيا لخوض المباراة ضد مونشنغلادباخ، بعد ان اجرى حصة تدريبية واحدة مع الفريق بعد تعافيه من اصابة جديدة.

ولا شك بان عودة هازار الى الملاعب ستخفف الضغوطات على بنزيمة وربما يستغل الاخير انشغال مدافعي الفرق المنافسة بمراقبة الجناح البلجيكي واستغلال المساحات لمعاودة وصاله مع الشباك.

يذكر ان بنزيمة سجل 170 هدفا في 355 مباراة في الدوري الاسباني منذ انتقاله الى ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي عام 2009، ما يجعله خامس افضل هداف في تاريخ ناديه بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (312 هدفا) الاسباني راوول (228)، الارجنتيني-الاسباني الفريد دي ستيفانو (216) وسانتيانا (186).

© 2020 AFP