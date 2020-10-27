أربعة قتلى على الأقل و34 جريحاً بانفجار قنبلة في مدرسة قرآنية في باكستان

عبد المجيد ا ف ب

القوات الأمنية الباكستانية تكشف على موقع تفجير استهدف مدرسة قرآنية في بيشاور في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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بيشاور (باكستان) (أ ف ب)

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 34 آخرون بجروح الثلاثاء في انفجار قنبلة في مدرسة قرآنية في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان، على ما أفادت مصادر في الشرطة.

وقال وقّار عظيم المسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ "الانفجار وقع خلال تدريس القرآن. جلب أحدهم حقيبة (مفخّخة) إلى داخل الحصّة التدريسية" مشيرا إلى "مقتل أربعة تلاميذ وإصابة 34 آخرون بجروح".

وأكّد الضابط في الشرطة محمد علي غندابور لوكالة فرانس برس وقوع الانفجار والحصيلة، مشيراً إلى أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء.

ووقع التفجير بعد أشهر من الهدوء النسبي في باكستان، ولا سيما في بيشاور التي كانت تشهد في الماضي اعتداءات يومية قبل تحسن الوضع الأمني فيها.

وسجل انحسار في أعمال العنف في باكستان بعد عدة عمليات عسكرية نفذتها القوات الباكستانية في المناطق القبلية المحاذية لأفغانستان، غير أن بعض المجموعات لا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات.

وسبق أن نفذت حركة طالبان الباكستانية هجوما على مدرسة في بيشاور في كانون الأول/ديسمبر 2014، أوقع أكثر من 250 قتيلا معظمهم من الأولاد، ما حمل الجيش الباكستاني على تكثيف عملياته ضد المجموعات المسلحة.

سجد/دص

© 2020 AFP