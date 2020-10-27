استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة برشلونة (رسمي)

لقطة لرئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الذي اعلن استقالته من منصبه في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

برشلونة (أ ف ب)

اعلن جوسيب ماريا بارتوميو الثلاثاء انه تقدم باستقالته من رئاسة برشلونة الإسباني لكرة القدم الى جانب جميع افراد مجلس ادارة النادي الكاتالوني.

وقال بارتوميو في مؤتمر صحافي "اظهر امامكم اليوم من اجل ان اعلمكم باستقالتي بالاضافة الى سائر افراد مجلس الادارة. انه قرار مدروس، هادىء حظي بموافقة جميع المساهمين".

وكان بارتوميو، المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه، نفى امس الاثنين في مؤتمر صحافي تفكيره في الاستقالة من منصبه، معللا قراره بأنه "سيكون أسوأ وقت للتخلي عن برشلونة"، ومؤكدا أن نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي هو "مفتاح المشروع الجديد"، لكن يبدو ان الضغوطات تزايدت عليه في الساعات الـ24 الاخيرة، فرضخ للامر الواقع واستقال من منصبه.

وقد يؤثر رحيل بارتوميو عن رئاسة أحد أكبر الأندية في العالم على مستقبل ميسي، الذي أوضح في أيلول/سبتمبر كيف أن الطريقة التي يدار بها النادي كانت سبباً رئيساً لمحاولته الرحيل عنه في الصيف.

وشن ميسي هجوما لاذعا في حينها على بارتوميو إذ اتهمه بالعودة عن اتفاق السماح له بالمغادرة مجانا في نهاية الموسم الماضي. وقال "الرئيس قال لي دائما إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في الرحيل أو البقاء، وفي النهاية لم يحافظ على كلمته".

وأضاف "كنا متأكدين من أنني حر. وقال الرئيس دائما أنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت اريد البقاء أم لا، والآن هم يتمسكون بمسألة أنني لم ابلغهم ذلك قبل العاشر من حزيران/يونيو".

وانتخب بارتوميو رئيسا للنادي الكاتالوني عام 2014 واحرز الفريق في عهده بطولة اسبانيا اربع مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2015.

© 2020 AFP