اغتيال "وزير" في حكومة المتمردين في صنعاء

إعلان اقرأ المزيد

صنعاء (أ ف ب)

اغتال مسلّحون في صنعاء الثلاثاء "وزير" الشباب والرياضة في حكومة المتمردين المطلوب من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية، في حادث أمني نادر في العاصمة التي يحكمها الحوثيون بقبضة من حديد، حسبما أعلنت مصادر في المدينة.

وقال مسؤول في صفوف الحوثيين وموظف في وزارة الشباب والرياضة لوكالة فرانس برس إن المسلحين أطلقوا النار على سيارة حسن زيد فأصيب وتم نقله إلى مستشفى إلا أنه فارق الحياة هناك.

واصيبت ابنته التي كانت ترافقه بإطلاق النار، بحسب المصادر ذاتها.

ولم تُعرف على الفور الجهة التي تقف خلف الحادث في المدينة التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من إيران منذ بداية النزاع على السلطة مع الحكومة المعترف بها دوليا في 2014.

كما لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل المتمردين حول عملية الاغتيال.

وحسن زيد هو أحد المطلوبين على قائمة التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يقود منذ آذار/مارس 2015 حملة ضد الحوثيين دعما للحكومة، وكانت هناك مكافأة قدرها 10 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات عنه.

وفي نيسان/ابريل 2018، قُتل صالح الصماد رئيس "المجلس السياسي"،السلطة العليا لدى الحوثيين، في غارة جوية نسبت لقوات التحالف.

وكان زيد أثار قبل ثلاث سنوات ردود فعل منددة حين اقترح تعليق الدراسة لمدة عام وارسال الطلاب والاساتذة الى جبهات القتال من أجل "حسم المعركة" مع القوات الحكومية والتحالف.

وخلّف النزاع في اليمن آلاف القتلى والجرحى وتسبّب بأزمة انسانية هي الأكبر في العالم، وفقا للامم المتحدة.

© 2020 AFP