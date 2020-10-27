دوري ابطال اوروبا: شاختار يفرض التعادل الثاني تواليا على إنتر

المهاجم البلجيكي لانتر ميلان الايطالي روميلو لوكاكو خلال اللقاء مع شاختار دانيتسك الاوكراني في دوري ابطال اوروبا، كييف في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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كييف (أ ف ب)

أجبر شاختار دانيتسك الأوكراني ضيفه إنتر ميلان الإيطالي على الاكتفاء بالتعادل للمباراة الثانية تواليا، وهذه المرة من دون أهداف الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة في الجولة الأولى على أرضه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني قبل أن ينقذه الهداف البلجيكي روميلو لوكاكو بادراك التعادل 2-2، فشل إنتر ميلان الثلاثاء في تكرار سيناريو الصيف وفوزه بخماسية نظيفة على شاختار في نصف نهائي "يوروبا ليغ"، واكتفى بنقطة واحدة.

وفي المقابل، أكد شاختار أن الفوز المفاجىء الذي حققه في الجولة الأولى خارج ملعبه على العملاق الإسباني ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، في لقاء تقدم خلالها بثلاثية نظيفة قبل أن يخرج منتصرا 3-2، لم يكن وليد الصدفة.

وبدأ شاختار الذي يشارك في دور المجموعات للمرة الخامسة عشرة لكنه لم يتأهل الى الأدوار الإقصائية سوى مرتين إحداهما موسم 2010-2011 حين بلغ ربع النهائي، اللقاء بضربة مبكرة بعد خسارة جهود البرازيلي برونو ما اضطر المدرب البرتغال لويس كاسترو الى استبداله بمواطنه تايسون (15).

وكان إنتر الطرف الأفضل وهدد المرمى الأوكراني في أكثر من مناسبة إن كان عبر نيكولو باريلا أو البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن فريق أنتونيو كونتي عجز عن الوصول الى شباك أناتولي تروبين الذي كان محظوظا لأن العارضة نابت مرتين عنه لصد محاولة لباريلا (16) وركلة حرة للوكاكو (41).

ورغم دخوله تدريجيا في أجواء اللقاء، عجز الفريق الأوكراني الفائز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009، عن تهديد مرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش، ليبقى الفريقان على المسافة ذاتها ومن دون أهداف حتى نهاية الشوط الأول.

وحصل إنتر على فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل بعد أن سقطت الكرة أمام لاوتارو مارتينيز وهو وحيد في مواجهة المرمى بعد أن صدها تروبين إثر تسديدة قوية من الكرواتي مارسليو بروزوفيتش، لكن الأرجنتيني أطاح بها بجانب القائم الأيمن (53) في أبرز فرص الشوط الثاني الذي حاول فيه إنتر جاهدا الوصول الى الشباك لكن من دون أن ينجح.

وتصدر شاختار المجموعة بأربع نقاط بفارق نقطتين أمام إنتر، وذلك بانتظار مباراة مونشنغلادباخ وريال لاحقا اليوم.

© 2020 AFP