قوى-منشطات: ايقاف بطل العالم لسباق 100 م الاميركي كولمان سنتين

العداء الاميركي كريستيان كولمان في لقطة له خلال مشاركته في لقاء اوسترافا في 20 حزيران/يونيو 2019. اوقفت وحدة الزاهة في العاب القوى كولمان سنتين لتغيبه عن الخضوع للكشف عن المنشطات 3 مرات خلال عام واحد.

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باريس (أ ف ب)

أوقف عداء السرعة الاميركي كريستيان كولمان، بطل العالم في سباق 100 م، لمدة سنتين كما اعلنت وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى الثلاثاء.

وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع الاتحاد الدولي لالعاب القوى المعنية بالمنشطات، اوقفت كولمان بطل العالم في سباق 100 م في النسخة الاخيرة التي اقيمت في الدوحة عام 2019، بصورة موقتة عن المشاركة في اي مسابقة او نشاط في حزيران/يونيو الماضي لخرقة قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات المفاجئة لثلاث مرات تواليا في غضون عام واحد، وكانت في تواريخ 16 كانون الثاني/يناير، و26 نيسان/ابريل و9 كانون الاول/ديسمبر 2019.

وتبدأ العقوبة مع مفعول رجعي من تاريخ 14 ايار/مايو 2020 وتنتهي في 13 ايار/مايو 2022، اي انه سيغيب عن الالعاب الاولمبية المقبلة المقررة في طوكيو صيف عام 2021، لكه قد يشارك في بطولة العالم المقررة في يوجين الاميركية صيف 2022.

ويملك كولمان 30 يوما لاستئناف قرار وحدة النزاهة.

ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات العاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات،المنافسات) مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجىء للمنشطات. وفي حال تخلف اي رياضي عن القيام بهذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام واحد يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين.

ويسيطر كولمان على السباق الاسرع منذ اعتزال الجامايكي الاسطورة اوساين بولت عام 2017، وقد فاز الاميركي بسباق 100 م في مونديال الدوحة 2019 بالاضافة الى ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م، ويحمل الرقم القياسي العالمي في سباق 60 م داخل قاعة بتوقيت 34ر6 ثوان.

© 2020 AFP