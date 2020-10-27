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"ويسترن يونيون" ستغلق مكاتبها في كوبا بعد العقوبات الأميركية الجديدة

نشرت في: آخر تحديث:

رفع العلمين الكوبي والأميركي في ميامي في 12 حزيران/يونيو 2020
رفع العلمين الكوبي والأميركي في ميامي في 12 حزيران/يونيو 2020 ايفا ماري اوزكاتيغوي ا ف ب/ارشيف
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هافانا (أ ف ب)

أعلنت هافانا الثلاثاء أنّ شركة "ويسترن يونيون" الأميركية لتحويل الأموال ستغلق كل مكاتبها في كوبا بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتّحدة على الجزيرة ومنعت بموجبها الشركات الأميركية من التعامل مع "فينسيميكس"، الشركة المالية التي يديرها الجيش الكوبي.

وقالت فينسيميكس في بيان نشرته وزارة الخارجية الكوبية على موقعها الإلكتروني إنّ ويسترن يونيون ستغلق "407 مراكز دفع منتشرة في جميع أنحاء البلاد بسبب هذه الأحكام الوحشية".

وأضافت أنّ قرار الولايات المتّحدة فرض هذه العقوبات الجديدة "في خضمّ هذا الوباء يبرهن عن استخفاف بالشعب الكوبي واحتقار له، وعن انتهازية الحكومة الأميركية".

© 2020 AFP

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