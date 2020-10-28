بطولة فرنسا: تأجيل مباراة مرسيليا ولنس بسبب كورونا

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء تأجيل المباراة الافتتاحية للمرحلة التاسعة المقررة الجمعة على ملعب "فيلودروم" بين مرسيليا وضيفه لنس بعد اكتشاف اصابة "أكثر من عشرة لاعبين" لدى النادي الضيف.

واعتبرت الرابطة في بيان لها أنه وفقا لبروتوكولها الصحي و"بعد التأكد من غياب أكثر من عشرة لاعبين في قائمة لنس المكونة من 30 لاعبا لاختبارهم إيجابيا استعدادا للمباراة ضد مرسيليا، تقرر تأجيل المباراة لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي".

وهي المباراة الثانية التي يتم تأجيلها لفريق لنس بعد الأولى ضد نانت الأحد الماضي ضمن المرحلة الثامنة بسبب 11 حالة إيجابية بـ"كوفيد-19".

© 2020 AFP