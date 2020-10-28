دوري أبطال أوروبا: تشلسي يستعيد نغمة الانتصارات من ارض كراسنودار

كيريل كودريفستسف ا ف ب

لاعبو تشلسي الإنكليزي يحتفلون بالفوز 4-صفر على كراسنودار الروسي ضمن الجولةالثانية مندوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استعاد تشلسي الإنكليزي نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه كراسنودار الروسي 4-صفر الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في الدور الاول لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجّل كالوم هودسون-أودوي (37) والألماني تيمو فيرنر (76 من ركلة جزاء) والمغربي حكيم زياش (79) والأميركي كريستيان بوليستش (90) الأهداف.

ورفع تشلسي رصيده إلى أربع نقاط بعدما كان سقط في فخ التعادل السلبي في المباراة الأولى امام ضيفه إشبيليه الإسباني، في حين مني كراسنودار بخسارته الاولى بعد نقطته التاريخية التي كسبها من تعادله مع رين الفرنسي 1-1 في اولى مبارياته في المسابقة الأوروبية العريقة.

ووضع تشلسي حدا لثلاث تعادلات متتالية في مختلف المسابقات، وانتزع صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بانتظار مباراة اشبيلية وضيفه رين لاحقا.

ورغم تفوقه ميدانيا إلا أن فريق فرانك لامبارد وجد صعوبة في اختراق منطقة مضيفه وتهديد مرماه.

وحصل تشلسي على ركلة جزاء مبكرة عندما تعرض فيرنر للعرقلة داخل المنطقة من المدافع البرازيلي كايو، فانبرى لها الاختصاصي الدولي الإيطالي جورجينو لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن وظهر الحارس ماتفاي سافونوف قبل أن يشتتها الدفاع (10).

وانتظر تشلسي الدقيقة 37 لافتتاح التسجيل عندما مرر الألماني الآخر كاي هافرتز كرة امامية إلى هودسون-أودوي الذي راوغ المدافعين داخل المنطقة وسدد بيسراه حاول الحارس سافونوف ابعادها لكنها ارتطمت بجسمه وتابعت طريقها نحو المرمى.

وحصل تشلسي على ركلة جزاء ثانية في الشوط الثاني اثر لمسة يد على مدافع كراسنودار البيلاروسي الكسندر مارتينوفيتش وانبرى لها هذه المرة فيرنر بنجاح (76).

ولم ينتظر زياش كثيرا ليضيف الهدف الثالث، بعد اختراق منطقة الجزاء الروسية من الجهة اليسرى وتحويل تمريرة فيرنر إلى شباك الحارس سافونوف (78).

وهو الهدف الأول للمغربي مع فريقه الجديد منذ انتقاله إليه الصيف الماضي من أياكس أمستردام الهولندي.

واختتم البديل بوليسيتش الرباعية بعد هجمة مرتدة من البديل الاخر تامي ابراهام مرر الكرة على اثرها للأميركي الذي استقبلها بتسديدة في الشباك (90).

© 2020 AFP