ديوكوفيتش يضمن نظريا انهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة السادسة

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

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فيينا (أ ف ب)

ضمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش نظريا معادلة رقم الأميركي بيت سامبراس بإنهائه العام مصنفا اول عالميا للمرة السادسة، بعد بلوغه الاربعاء الدور ربع النهائي لدورة فيينا بكرة المضرب بفوزه على الكرواتي بورنا كوريتش 7-6 (13-11) و6-3.

وسيضمن ديوكوفيتش انهاء العام في صدارة التصنيف في حال تتويجه بلقب الدورة أو عدم قبول الإسباني رافايل نادال الثاني عالميا دعوة المشاركة في دورة صوفيا الشهر القادم.

وانهى ديوكوفيتش خمسة أعوام متصدرا للتصنيف العالمي (2011 و 2012 و 2014 و 2015 و 2018)، وهو فاز خلال الموسم الحالي في 39 مباراة مقابل خسارتين فقط، فيما حقق سامبراس انجازه بين العامين 1993 و1998.

وقال ديوكوفيتش الاحد "سامبراس كان مثلي الأعلى خلال طفولتي ونشأتي، وسيكون رائعا ان احقق رقمه القياسي بأن اصبح المصنف رقم واحد عالميا نهاية العام للمرة السادسة".

كما يضع الصربي هدفا بكسر رقم السويسري روجيه فيدرر بأن يصبح صاحب أطول فترة في الصدارة والبالغة 310 أسابيع متتالية، وهو حاليا في اسبوعه الـ292.

© 2020 AFP